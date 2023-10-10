Der Spiegel: по миру прокатилась волна пропалестинских демонстраций

После нападения ХАМАС на Израиль по всему миру прокатилась волна демонстраций в поддержку Палестины, сообщается в видеоматериале журнала Der Spiegel. Люди приветствовали совершённую атаку в центре Берлина, в шведском Мальмё, британском Манчестере и в Пакистане. Впрочем, манифестации также проходили в поддержку Израиля, а губернатор Нью-Йорка и канцлер Шольц осудили пропалестинские митинги как неприемлемые с моральной точки зрения.

Эти кадры произвели в выходные шокирующий эффект. Люди в центре Берлина приветствуют террор ХАМАС в отношении Израиля. Демонстрация транслировалась в сети в режиме реального времени, в социальных сетях этой акции ставили «сердечки». Манифестация, очевидно, была организована объединением «Самидун», которое уже несколько лет считает Израиль террористической организацией. В районе Берлина Нойкёльн собралась группа поддерживающих Народный фронт освобождения Палестины, считающая, что её притесняют немецкие власти. Вставленный на видео текст призывает к сопротивлению.

Кадры, похожие на эти из немецкой столицы, были сделаны и в других точках Европы. В шведском Мальмё по улицам проехал ликующий автомобильный кортеж. А в воскресенье сторонники террористических атак вышли на улицы в английском Манчестере. Среди них присутствовали люди, обеспокоенные судьбой своих близких в секторе Газа, подчеркнули местные СМИ.

На Ближнем Востоке демонстрации прошли типичным образом — как здесь, в крупнейшем городе Пакистана. Сожжение израильского и американского флагов — здесь уже традиция. К своей цели участники теперь, по-видимому, стали ближе.

«Этого хочет Бог, существованию Израиля скоро придёт конец», — говорит этот человек.

В Иране так называемый штурм мечети Аль-Акса*, как ХАМАС называет своё нападение на Израиль, отметили салютом. Вряд ли это можно считать удивительным ввиду близости правительства к ХАМАС.

В Нью-Йорке, напротив, столкнулись два мира. В городе по-прежнему проживает крупнейшая еврейская община в мире.

УЧАСТНИК ДЕМОНСТРАЦИИ ЗА ИЗРАИЛЬ: Проклятые убийцы. Вы гордитесь? Вы такие храбрые, убивать детей и женщин? Душить детей в кроватях — как это смело!

Однако и пропалестинский лагерь в городе тоже велик. Демонстрация была организована несколькими организациями, в том числе партией «Демократические социалисты Америки». Губернатор Нью-Йорка осудила демонстрацию как неприемлемую с моральной точки зрения. То же сделал и канцлер Германии Шольц, который осудил торжества в Берлине после нападения ХАМАС на Израиль. Кроме того, в столице Германии около 2 тысяч человек приняли участие в демонстрациях солидарности с израильской стороной — это намного больше, чем число собравшихся в Нойкёльне.

Дата публикации 09 октября 2023 года.

* Так сказано в оригинале. ХАМАС называет своё нападение наводнением (штормом) мечети Аль-Акса (прим. ИноТВ).