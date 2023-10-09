ABC News: хвалёные израильские спецслужбы пропустили предупреждающие знаки

Израильские разведслужбы работают по всему миру, и США во многом полагаются на них как на глаза и уши в регионе. Однако нападение ХАМАС на Израиль многие воспринимают как провал разведки, сообщает АВС News. Израильтяне задаются вопросом, как их хвалёные спецслужбы пропустили столько предупредительных сигналов. Ведь в нападении участвовали сотни боевиков ХАМАС, и явно они готовились не один месяц.

Израильские разведывательные службы работают по всему миру, и США полагаются на них как на глаза и уши в регионе. К нам присоединяется корреспондент АВС Мэтт Гатмэн, который находится возле штаба обороны. Мэтт, в разгар утра израильтяне задаются вопросом, что будет дальше и не пропустили ли утренние знаки?

МЭТТ ГАТМЭН, корреспондент: Сегодня вечером как раз в этом оборонном комплексе премьер-министр Биньямин Нетаньяху, его кабинет, его генералы обсуждали это и реакцию в секторе Газа. Но, как вы уже сказали, столько израильтян задаются вопросом, как их хвалёные спецслужбы, похоже, пропустили столько предупреждающих знаков.





Мы знаем, что в этом массированном нападении участвовали сотни боевиков ХАМАС. Мы знаем, что скорее всего, они знали об этом за несколько месяцев. Как можно было пропустить эти предупредительные сигналы? И что ещё шокировало израильтян, так это то, насколько медленной была реакция военных.





Один мужчина рассказал мне, что он был вынужден сидеть в бомбоубежище семь часов. Его отец сам приехал из Тель-Авива, чтобы спасти его. И сегодня многие указывают пальцем на Биньямина Нетаньяху, который сформировал крайне правое правительство и посеял столько раскола в Израиле.





Очень многие израильтяне говорят мне, что все системы здесь вышли из строя везде и сразу. Линдси?

Уже началась игра в обвинителей. Спасибо, Мэтт.

Дата выхода в эфир 09 октября 2023 года.