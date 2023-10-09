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ABC News: хвалёные израильские спецслужбы пропустили предупреждающие знаки

Материал представлен в переводе ИноТВ
Израильские разведслужбы работают по всему миру, и США во многом полагаются на них как на глаза и уши в регионе. Однако нападение ХАМАС на Израиль многие воспринимают как провал разведки, сообщает АВС News. Израильтяне задаются вопросом, как их хвалёные спецслужбы пропустили столько предупредительных сигналов. Ведь в нападении участвовали сотни боевиков ХАМАС, и явно они готовились не один месяц.
Израильские разведывательные службы работают по всему миру, и США полагаются на них как на глаза и уши в регионе. К нам присоединяется корреспондент АВС Мэтт Гатмэн, который находится возле штаба обороны. Мэтт, в разгар утра израильтяне задаются вопросом, что будет дальше и не пропустили ли утренние знаки? 
 
МЭТТ ГАТМЭН, корреспондент: Сегодня вечером как раз в этом оборонном комплексе премьер-министр Биньямин Нетаньяху, его кабинет, его генералы обсуждали это и реакцию в секторе Газа. Но, как вы уже сказали, столько израильтян задаются вопросом, как их хвалёные спецслужбы, похоже, пропустили столько предупреждающих знаков. 

Мы знаем, что в этом массированном нападении участвовали сотни боевиков ХАМАС. Мы знаем, что скорее всего, они знали об этом за несколько месяцев. Как можно было пропустить эти предупредительные сигналы? И что ещё шокировало израильтян, так это то, насколько медленной была реакция военных. 

Один мужчина рассказал мне, что он был вынужден сидеть в бомбоубежище семь часов. Его отец сам приехал из Тель-Авива, чтобы спасти его. И сегодня многие указывают пальцем на Биньямина Нетаньяху, который сформировал крайне правое правительство и посеял столько раскола в Израиле. 

Очень многие израильтяне говорят мне, что все системы здесь вышли из строя везде и сразу. Линдси? 
 
Уже началась игра в обвинителей. Спасибо, Мэтт. 
 

Дата выхода в эфир 09 октября 2023 года.  

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источник
ABC News США Северная Америка
теги
Биньямин Нетаньяху Израиль нападение разведка спецслужбы ХАМАС
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