От осуждения до поддержки — в Le Point собрали реакцию разных стран на удары ХАМАС по Израилю

Группировка ХАМАС совершила удары по Израилю. На это событие живо отреагировали лидеры разных стран, и их заявления варьируются от полного осуждения палестинцев до обвинений Израиля, что это он сам виноват в эскалации, пишет Le Point.

США, ЕС и многие европейские лидеры «решительно осудили» ночное нападение на Израиль, совершённое ХАМАС, и подчеркнули, что у Израиля есть право защищаться, пишет Le Point. Так, Вашингтон заявил, что остаётся «твёрдо» на стороне Израиля. Белый дом «безоговорочно осудил неспровоцированные нападения террористов ХАМАС на мирное население Израиля». Кроме того, там заявили, что обеспечат Израилю всё необходимое «для самозащиты».

Так же «безоговорочно» осудила нападение ХАМАС и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она назвала его «терроризмом в его самой отвратительной форме», и заявила, что Израиль имеет «право защищать себя». Её коллега глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что «ужасающий» захват в заложники гражданских лиц идёт «против международного права», и призвал к их «немедленному» освобождению.

Высказались и лидеры отдельных европейских государств. Так, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что шокирован ситуацией. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заверила, что её страна полностью солидарна с Израилем. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау назвал эти атаки «неприемлемыми» и «отвратительными актами агрессии».

Россия же заявила, что находится в контакте со всеми сторонами, призвала их «к немедленному прекращению огня, отказу от насилия и проявлению необходимой сдержанности».

Похожим образом высказался и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который призвал израильтян и палестинцев «действовать разумно» и «воздерживаться от импульсивных действий, которые могут усилить напряжённость».

Однако военный советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи приветствовал наступление: «Мы поддерживаем эту гордую операцию «Наводнение Аль-Аксы».

Катар, в свою очередь, заявил, что «глубоко обеспокоен» ситуацией, но призвал все стороны «проявлять максимальную сдержанность». Министерство иностранных дел этой страны заявило, что «возлагает исключительную ответственность за нынешнюю эскалацию на Израиль из-за продолжающихся нарушений», сославшись на «неоднократные рейды» на комплекс мечети Аль-Акса и призвав международное сообщество «не допустить использования этих событий в качестве предлога, чтобы разжечь огонь новой неравной войны против палестинского гражданского населения», пишет Le Point.