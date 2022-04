NYT: обострение конфликта в Газе прошлой весной привело к росту антисемитизма в США

Согласно отчёту Антидиффамационной лиги Нью-Йорка, которая собирает информацию среди членов иудейской общины о проявлениях антисемитизма, в прошлом 2021 году на территории этого штата произошло более 50 нападений на почве ненависти. При этом ортодоксальные евреи наиболее часто становились мишенью для атак во время эскалации конфликта в Газе весной 2021 года, сообщает The New York Times.

В 2021 году в Нью-Йорке заметно возросло количество проявлений антисемитизма, говорится в отчёте Антидиффамационной лиги, которая с 1979 года занимается сбором соответствующей информации среди членов иудейской общины. По её данным, за прошлый год на территории этого штата было совершено не менее 51 нападения, а общее число антисемитских инцидентов в Нью-Йорке увеличилось на 24%, пишет The New York Times.



Ортодоксальные евреи в традиционной одежде чаще становятся мишенью для нападок в разных районах Нью-Йорка, говорится в статье. Кроме того, некоторые дома и другие объекты были разрисованы свастикой, а в адрес центра еврейской общины в Олбани поступила угроза о взрыве, сообщает The New York Times.



В её отчёте говорится о росте числа нападений, а также различных инцидентов, направленных против евреев. По словам представителей этой организации, они насчитали в 2021 году 416 антисемитских инцидентов по всему штату Нью-Йорк, в том числе 51 нападение. «Это самое большое количество, которое мы когда-либо наблюдали», — заявил Джонатан Гринблатт, исполнительный директор Антидиффамационной лиги. По его словам, при этом многие нападавшие на евреев оставались безнаказанными, сообщается в статье.

Основное внимание в новом отчёте уделяется нескольким громким инцидентам, которые произошли в мае 2021 года, во время или вскоре после резкого обострения конфликта в секторе Газа. Тогда в результате боевых действий между силами Израиля и ХАМАС погибли по меньшей мере 230 палестинцев и 12 израильтян, напоминает The New York Times.



Обострение конфликта также спровоцировало волну антисемитских инцидентов в Соединённых Штатах, в том числе ожесточенные столкновения между произраильскими и пропалестинскими протестующими на Таймс-сквер и в соседних кварталах. В ходе уличных беспорядков в Нью-Йорке тогда было арестовано более двух десятков человек и как минимум двое пострадали, в том числе один человек, которого толкнули в окно, и ещё один — от фейерверка, брошенного в толпу, говорится в статье.



Боевые действия в Газе также спровоцировали в США необычайно острые политические дискуссии и конфликты, которые вылились на всеобщее обозрение. В частности, Эндрю Янг, который тогда баллотировался на пост мэра Нью-Йорка, отказался от заявления в поддержку «народа Израиля» после перепалки с избирателями во время митинга в рамках своей предвыборной кампании в Квинсе, напоминает The New York Times.



При этом 34 нападения — то есть более половины от общего числа зарегистрированных в Нью-Йорке, имели место в Бруклине, и большинство из них было совершено против людей, одетых в традиционную одежду ортодоксальных евреев (например, они носили кипы, чёрные костюмы либо длинные бороды и пейсы), говорится в статье. Кроме нападений, в отчёте упоминается 183 случая домогательств в Нью-Йорке, а также 182 случая вандализма и 161 случай, связанный со свастикой. Кроме того, сообщается о 62 инцидентах в различных еврейских учреждениях штата.



Это стало частью общенациональной тенденции, отмечается в статье: в целом в США за прошлый год сообщалось о 2717 антисемитских инцидентах, включая 88 нападений, что на 167% больше, чем годом ранее. Кроме того, за предыдущие годы в стране был совершён ряд убийств на почве антисемитизма, в том числе в Питтсбурге, Калифорнии и Джерси-Сити, которые загнали еврейскую общину в тупик, заключает The New York Times.