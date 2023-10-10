Рамасвами: у США «дурная привычка» — финансировать обе стороны конфликта

Вместо того чтобы предотвращать войны, Вашингтон прямо или косвенно спонсирует обе стороны, как в украинском, так и в израильском конфликте, заявил в интервью Такеру Карлсону кандидат в президенты Вивек Рамасвами. По его словам, Америке надо избавиться от этой пагубной привычки, а также извлечь уроки из трагедии в Израиле, чтобы не стать жертвой такого же нападения.

Из всех участников республиканских президентских праймериз только Вивек Рамасвами осмелился предположить, что в действительности война с Ираном может быть не в национальных интересах Америки. За эти слова Майк Пенс сразу же обвинил его в бесхарактерности, недостатке патриотизма или в чём-то подобном. А мы сочли, что стоит рассмотреть эту точку зрения подробнее. Вивек Рамасвами сейчас с нами на связи.



Большое спасибо, Вивек, что нашли для нас время. Итак, если я вас правильно понял, вы выразили искреннее сочувствие израильскому народу и тем многим, кто был там убит два дня назад, но при этом вы отметили, что объявление войны Ирану, возможно, не лучший вариант для интересов Америки в долгосрочной перспективе. Так вы высказались?



ВИВЕК РАМАСВАМИ, кандидат в президенты США: Я говорил это задолго до нынешнего кризиса, когда люди мыслили здраво. И я хочу сделать два замечания, очевидных, но важных, Такер. То, что было сделано против Израиля, — здесь я с вами совершенно согласен — это варварство, это средневековье, это неправильно, и Израиль как нация имеет полное право на самооборону, на собственное существование. И я считаю, мы должны полностью поддержать их морально и дипломатически. Как союзника.



Но есть здесь один момент, о котором никто не говорит. Что это был за сбой, скажите на милость, в американской и израильской разведке, в израильской обороне? Сбой, который позволил всему этому случиться. Все как будто откладывают этот вопрос на потом. Я же считаю, что Израилю надо прояснить этот вопрос прямо сейчас.



Послушайте, по-моему, Никки Хейли… здесь я с вами немного не соглашусь. Она не ребёнок, она, как многие политики, может рассчитывать обогатиться, благодаря войне — военным контрактам и не только. Но отставим это в сторону. Я бы подал совсем другой сигнал: досконально разберитесь, как вообще могла образоваться эта зияющая дыра в разведке и обороне, прежде чем кормить того же самого зверя.



Если доктор сказал вам, что его работа — предотвратить у вас рак, а у вас всё равно развился рак, не доверяйте тому же самому доктору удалять вашу опухоль. Когда разбивается самолёт, изучение чёрных ящиков поручают вовсе не пилотам, не тем, кто его разбил. Я считаю, ответы нужны сейчас, это не тот вопрос, который можно откладывать на потом.



И, по-моему, один из уроков для США… Я думаю, здесь много уроков для США, Такер, но один таков: если это руководство может неправильно оценить ситуацию в Израиле, с точки зрения США, то же самое может произойти и здесь, у нас. И, если уж на то пошло, мы как союзники должны, помимо всего прочего, осознать, что мы в США уязвимы перед тем же самым. Чтобы мы могли принять меры для предотвращения этого: защитить границу, перестать финансировать… Я считаю, одна из бед США — это дурная привычка, будучи банкротами, финансировать обе воюющие стороны, притом что войну вообще следовало предотвратить.



Посмотрите на деньги, которые косвенным путём оказались в руках ХАМАС — шесть миллиардов, недавно переданные Ирану в качестве выкупа. Это же катастрофа! Мы сейчас, по сути, финансируем обе стороны войны, которой вообще не должно было быть, в частности, в России и на Украине. Задумайтесь о том, как мы затруднили добычу нефти в Соединённых Штатах, а теперь посылаем американские деньги Украине, отбивающейся от России. Это дурная привычка США. И нам здесь нужны такие лидеры, которые будут заботиться о продвижении американских интересов.



Дата выхода в эфир 09 октября 2023 года.