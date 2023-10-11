GT: эксперты предупреждают, что конфликт на Ближнем Востоке осложнит ситуацию для Киева



Как считают некоторые аналитики, неожиданное обострение конфликта между Израилем и сектором Газа стало «пощёчиной» для США на международной арене и негативно отразилось на эффективности проводимой Вашингтоном политики. Последствия этих изменений наверняка вскоре ощутит на себе и Киев, пишет Global Times, поскольку это может привести к сокращению выделяемой для Украины военной помощи.



В недавнем докладе, который опубликовал базирующийся в США Институт изучения войны (ISW), отражается обеспокоенность западных политиков. Они опасаются, что Кремль будет использовать атаки на Израиль в своих целях и вновь выступит против вмешательства Запада в украинский конфликт, чтобы «деморализовать украинцев», говорится в статье.



При этом общее международное восприятие украинского конфликта на фоне ситуации в Газе тоже меняется, что также способно создать проблемы для Киева. Об этом заявил в интервью Global Times Цуй Хэн, учёный из Китайского национального института по международному обмену и юридическому сотрудничеству в рамках ШОС.

Резкое изменение ситуации на Ближнем Востоке может повлиять и на ход украинского конфликта, отмечают эксперты. В то время как США поспешно отправляют военные корабли и самолёты на помощь Израилю после беспрецедентной атаки с территории сектора Газа, различные аналитические центры и наблюдатели всерьёз задаются вопросом, насколько это обострение палестино-израильского конфликта сместит фокус в международной политике, сообщает Global Times.По мнению китайских экспертов, Украине впору начать беспокоиться о том, что после нового обострения ситуации на Ближнем Востоке Вашингтон переключит туда своё внимание, особенно учитывая и без того ограниченный бюджет, а также растущие протесты на Западе с требованиями сократить помощь Киеву. США оказались перед дилеммой, пытаясь по-прежнему утвердить свою гегемонию в условиях всё более ограниченных возможностей, подчёркивается в статье.