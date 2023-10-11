GT: эксперты предупреждают, что конфликт на Ближнем Востоке осложнит ситуацию для Киева
По мнению китайских экспертов, Украине впору начать беспокоиться о том, что после нового обострения ситуации на Ближнем Востоке Вашингтон переключит туда своё внимание, особенно учитывая и без того ограниченный бюджет, а также растущие протесты на Западе с требованиями сократить помощь Киеву. США оказались перед дилеммой, пытаясь по-прежнему утвердить свою гегемонию в условиях всё более ограниченных возможностей, подчёркивается в статье.
Как считают некоторые аналитики, неожиданное обострение конфликта между Израилем и сектором Газа стало «пощёчиной» для США на международной арене и негативно отразилось на эффективности проводимой Вашингтоном политики. Последствия этих изменений наверняка вскоре ощутит на себе и Киев, пишет Global Times, поскольку это может привести к сокращению выделяемой для Украины военной помощи.
В недавнем докладе, который опубликовал базирующийся в США Институт изучения войны (ISW), отражается обеспокоенность западных политиков. Они опасаются, что Кремль будет использовать атаки на Израиль в своих целях и вновь выступит против вмешательства Запада в украинский конфликт, чтобы «деморализовать украинцев», говорится в статье.
При этом общее международное восприятие украинского конфликта на фоне ситуации в Газе тоже меняется, что также способно создать проблемы для Киева. Об этом заявил в интервью Global Times Цуй Хэн, учёный из Китайского национального института по международному обмену и юридическому сотрудничеству в рамках ШОС.
Ранее в субботу президент Колумбии Густаво Петро уже сделал публичное заявление на этот счёт, подчеркнув различия в подходе США к «израильской оккупации Палестины» и к ситуации на Украине, говорится в статье.
В свою очередь, профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун отметил в интервью Global Times, что затруднительное положение, в котором оказались Соединённые Штаты, является результатом их стремления разжигать конфликты и провоцировать кризисы по всему миру. Поэтому в конечном итоге США сами должны понести ответственность за последствия своих действий, заявил эксперт.
Ли также выразил мнение, что меняющаяся ситуация на Ближнем Востоке действительно влияет на текущую ситуацию на Украине, но лишь в ограниченной степени. По его мнению, США могут оказать давление на своих европейских союзников, чтобы они оказали больше помощи Киеву. Поэтому в целом крайне маловероятно, что российско-украинский конфликт будет урегулирован в краткосрочной перспективе, заключил китайский эксперт в интервью Global Times.
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