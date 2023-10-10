Le Monde: ЕС раскололся по вопросу о помощи Палестине

Еврокомиссии пришлось в срочном порядке отзывать решение о приостановке финансовой помощи Палестинской автономии из-за недовольства некоторых членов ЕС, сообщает Le Monde. Столкнувшись с критикой, власти блока заверили, что речь идёт не о прекращении платежей, а о пересмотре политики поддержки Палестины.

Хотя страны ЕС продемонстрировали единство, поддержав Израиль после атаки ХАМАС, в отношении следующих шагов блок раскололся, пишет Le Monde. Комиссар ЕС Оливер Вархели — приближённый Виктора Орбана и ближайший союзник Биньямина Нетаньяху в Европе — удивил многих, объявив в понедельник о приостановке помощи в целях развития палестинцам. Как напоминает газета, Вархели с 2021 года постоянно блокирует помощь Палестине, желая поставить её в зависимость от пересмотра палестинских школьных учебников.

Однако столкнувшись с растущей критикой со стороны членов блока, Еврокомиссия в конечном счёте отступила и объявила о «срочном пересмотре помощи ЕС Палестине» с целью «гарантии, что никакое финансирование со стороны ЕС косвенно не позволит террористической организации совершать нападения на Израиль», однако заверила, что «приостановки платежей как таковой не будет». При этом Брюссель дал понять, что этот пересмотр «не касается гуманитарной помощи», предоставляемой Палестине. Таким образом, Еврокомиссия не поддержала Вархели и солидаризировалась с позицией Жозепа Борреля, который был категорически против идеи приостановления помощи Палестинской автономии.

При этом Германия и Австрия решили всё же приостановить собственную программу поддержки, в то время как Италия, Франция и Ирландия сделали противоположный выбор.

Страны ЕС, исторически расколотые по поводу израильско-палестинского конфликта, по разному отреагировали на этот сумбур, отмечает издание. Если премьер-министр Чехии Петр Фиала высоко оценил «решение ЕС изучить потоки европейских денег на палестинские территории», другие дипломаты из разных стран выразили сожаление по поводу того, что не были проинформированы заранее о решениях комиссии.

В свою очередь, президент Европейского совета Шарль Мишель в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, обеспокоенным этой инициативой, заверил, что «решение о приостановлении и пересмотре помощи в целях развития палестинскому народу не может быть принято без поддержки государств ЕС или членов Европейского совета».