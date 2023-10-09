Politico: Европа усиливает охрану еврейских общин

Палестино-израильский конфликт заставил европейские страны усилить охрану еврейских общин, пишет Politico. Неожиданная атака ХАМАС может вдохновить других экстремистов на насильственные действия в отношении Израиля, его граждан и сторонников.

После внезапного нападения ХАМАС на Израиль европейские страны усиливают охрану еврейских общин, опасаясь роста антисемитских выступлений, сообщает Politico. По данным американской Антидиффамационной лиги — еврейской неправительственной организации, — экстремисты воодушевлены атакой исламистов, в интернете увеличилось число ненавистнических постов и призывов к дальнейшим насильственным действиям против Израиля и его сторонников.

Как рассказывает издание, в субботу в Лондоне заметили празднующих палестинцев, что подтолкнуло полицию организовать патрулирование на улицах. Лондонские стражи правопорядка также опасаются, что конфликт может в ближайшие дни привести к демонстрациям по всей стране. В официальном заявлении ведомства объявили о проведении надлежащих мер для того, чтобы реализация права на протест не помешала жителям столицы.

В субботу глава МВД Франции Жеральд Дарманен попросил префектов по всей стране усилить охрану еврейских общин, согласно информации The Huffingtom Post. Министр добавил, что пока не было «никаких угроз» национальной безопасности, однако он созвал внеочередное заседание для оценки ситуации.

По информации Tagesspiegel, полиция в Берлине после нападения ХАМАС «усилила защитные меры в еврейских и израильских учреждениях». Центральный совет евреев в Германии заявил, что поддерживает «тесный контакт» с властями, чтобы не допустить «насилия, беспорядков и ненависти на улицах Германии». Похожие меры приняты в Испании и Италии.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил «войну» ХАМАС и в субботу пообещал «ужасную месть» за смерть более 350 израильтян. В результате ответного воздушного удара по целям в секторе Газа погибло около 200 палестинцев, пишет Politico.