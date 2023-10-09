Berliner Morgenpost: кризис в Израиле отвлекает США от Украины

Американское общество имеет особые отношения с Израилем и чувствует себя обязанным защищать эту страну. Немецкая Berliner Morgenpost в связи с этим опасается, что два конфликта сразу Вашингтон не потянет, внимание к Украине снизится, и это сыграет на руку Владимиру Путину. Некоторые американские институты уже также успели обвинить Россию в использовании израильского кризиса в своих интересах.

Нет никаких свидетельств, что Путин напрямую замешан в атаке ХАМАС на Израиль, но «он извлекает огромную выгоду из столкновений». «Новая война на Ближнем Востоке поглощает внимание Запада и может отвлечь его от вооружённого конфликта на Украине», — опасается Berliner Morgenpost.

Немецкая газета указывает, что Джо Байден пообещал Тель-Авиву «твёрдую и непоколебимую» поддержку, так как «Америка является защитной силой Израиля и чувствует себя обязанной защитить страну». Но «участие в двух кризисах было бы слишком тяжёлым испытанием для американского общества», и президент Путин мог бы рассчитывать на то, что «Украина отойдёт на второй план» в глазах американского общества.

Институт изучения войны (ISW) в Вашингтоне уже указывает, однако, что Россия ведёт информационную кампанию и пытается переложить ответственность на Запад за новый кризис на Ближнем Востоке. Например, российский экс-президент Дмитрий Медведев в Telegram написал, что «США должны были сконцентрироваться на посреднической роли в ближневосточном конфликте», а не вмешиваться в дела России. «Вот чем надо было заниматься Вашингтону и его союзничкам», — цитирует Медведева газета.

Berliner Morgenpost также указывает, что Россия располагает тесными связями на Ближнем Востоке. МИД России, например, поддерживает контакты с ХАМАС. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов несколько раз, только в этом году, встречался с представителями движения. В субботу на фоне столкновений МИД России заявил, что конфликт может быть решён только путём создания двух государств.

Также хорошие отношения поддерживает Россия и с Израилем. Владимир Путин имеет дружеские отношения с Биньямином Нетаньяху, и, например, до сих пор «он молчаливо терпел нападения Израиля на иранские подразделения в Сирии». Немецкая газета, однако, полагает, что если в ходе конфликта Иран выступит на стороне Хезболлы или ХАМАС, то Россия может оказать ему «хотя бы политическую поддержку».