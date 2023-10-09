Berliner Morgenpost: кризис в Израиле отвлекает США от Украины
Нет никаких свидетельств, что Путин напрямую замешан в атаке ХАМАС на Израиль, но «он извлекает огромную выгоду из столкновений». «Новая война на Ближнем Востоке поглощает внимание Запада и может отвлечь его от вооружённого конфликта на Украине», — опасается Berliner Morgenpost.
Немецкая газета указывает, что Джо Байден пообещал Тель-Авиву «твёрдую и непоколебимую» поддержку, так как «Америка является защитной силой Израиля и чувствует себя обязанной защитить страну». Но «участие в двух кризисах было бы слишком тяжёлым испытанием для американского общества», и президент Путин мог бы рассчитывать на то, что «Украина отойдёт на второй план» в глазах американского общества.
Также хорошие отношения поддерживает Россия и с Израилем. Владимир Путин имеет дружеские отношения с Биньямином Нетаньяху, и, например, до сих пор «он молчаливо терпел нападения Израиля на иранские подразделения в Сирии». Немецкая газета, однако, полагает, что если в ходе конфликта Иран выступит на стороне Хезболлы или ХАМАС, то Россия может оказать ему «хотя бы политическую поддержку».
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