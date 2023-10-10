Австрийский полковник: Запад готовится признать поражение украинского наступления, а война в Израиле только усугубляет ситуацию

Британское Министерство обороны подводит итог летнего наступления ВСУ, полковник австрийской армии Маркус Райснер, анализируя этот документ, отмечает, что в нём больше не называется целью прорыв к Азовскому морю. В интервью N-TV он замечает, что это фактически «признание того, что украинское наступление провалилось». Анализируя ситуацию военного столкновения в Израиле, он приходит к выводу, что это скажется и на Украине: Запад не сможет поставлять в том же количестве вооружения Киеву, что и раньше.

Полковник австрийской армии Маркус Райснер проанализировал для N-TV ситуацию в двух странах, которым Запад пообещал военную поддержку — в Израиле и на Украине. Для Райснера, как и для многих на Западе, удивителен масштаб наступления ХАМАС. Военный допускает, что израильтяне «действительно были застигнуты врасплох» или как минимум не справились с прорывом на нескольких участках, что вызвало эффект домино. Подробнее на этот вопрос можно будет ответить только после подробного исследования.

Австрийский военный также отмечает, что Израиль явно недооценил опасность со стороны Газы, сосредоточившись на севере страны и Западном берегу реки Иордан. В своём интервью он указывает, что Израиль разделён на зоны обороны и «в случае прорыва сразу создаётся несколько тыловых полос обороны». В этот раз действия развивались так же, но «это заняло время и стоило территорий, прежде чем армия взяла ситуацию под контроль». Райснер констатирует, что «концепция безопасности Израиля не сработала, как предполагалось».

Райснер сомневается, что палестинцы планировали долгосрочное занятие территорий. Вместо этого «первая и самая важная цель, которую ХАМАС достиг, – это дискредитировать ауру непобедимости израильской армии». Не только была прорвана линия обороны, но и израильская армия также потеряла тяжёлую технику — например, танки Merkava. Но самое катастрофичное для Израиля — это многочисленные мирные жертвы и заложники, угнанные в Газу.

Сохраняется также опасность вмешательства ливанской «Хезболлы», что может привести к тому, что Израиль окажется втянут в войну на два фронта. «Много атак одновременно могут привести к тому, что обороняющаяся сторона больше не сможет защищать себя от них», — указывает Райснер. В конфликте с ХАМАС такое произошло с «Железным куполом», который оказался «перегружен» количеством запусков с Газы. Именно поэтому Тель-Авив сейчас будет пытаться уничтожить ХАМАС «раз и навсегда», что делает труднопредсказуемым продолжительность конфликта.

Продолжающиеся на Ближнем Востоке боевые столкновения «играют на руку» Москве, — продолжает Райснер в интервью N-TV. «Если Израиль предпримет массированные действия против ХАМАС сейчас, через несколько дней израильские арсеналы столкнутся с проблемами», — поясняет австрийский военный. Во время прошлого столкновения с ХАМАС Тель-Авив был вынужден обратиться за помощью к США. «Но боеприпасы, которые идут в Израиль, не могут быть отправлены на Украину», — поэтому, по мнению Райснера, в Москве могут укрепиться во мнении, что ситуация конфликта с Киевом склоняется в пользу России.

Сам Запад, по мнению Райснера, «находится в процессе признания того, что украинское наступление провалилось». Такой вывод он делает из заявлений британского Министерства обороны, которое говорит об успехах Киева, называя среди них «освобождение 125 квадратных километров» и «сдерживание российских вооружённых сил». «Но это далеко не то, что было оперативной целью», — подчёркивает австрийский полковник, говорилось о «прорыве к Азовскому морю в сочетании со стратегической целью заставить россиян сесть за стол переговоров». «Британцы здесь пытаются по-новому интерпретировать эту историю и тем самым ограничить репутационный ущерб», — констатирует Райснер.

Но ситуация для украинцев ухудшается, «русские начали атаковать» в Харьковской области. Об этом говорят боевые действия под Купянском, где русские разрушили мосты на реке Оскол, изолировав украинские силы на восточном берегу. «Русские пытаются здесь набрать обороты, но на самом деле должно быть наоборот. На самом деле украинская сторона должна была показать импульс», — объясняет свой пессимизм Райснер.

Райснер снова указывает, что у Украины «нет никаких существенных резервов» военной силы для продолжения наступления. Время также играет против страны, приближается распутица, «земля размягчается и становится грязной, что затрудняет крупные наступательные движения», более того, поскольку украинцы не дошли до Токмака, то им надо готовить позиции для «зимования в открытом поле». При этом «россияне уничтожают украинские позиции с помощью планирующих бомб ФАБ, лишая их возможности защитить себя».

Австрийский военный также ожидает зимой возобновление ракетных ударов по энергоинфраструктуре. Россия нарастила производство дронов и уничтожает украинские ПВО, например, недавно уничтожила украинский комплекс C-300. Райснер согласен с тем, что отказ от поставок Украине крылатых ракет Taurus, в конце концов, убедит Москву в том, что она может просто дождаться поражения Киева, не предпринимая масштабных наступлений.