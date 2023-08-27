Австрийский полковник о контрнаступлении Украины: Запад стал жертвой собственной пропаганды

В освещении украинского контрнаступления Запад стал жертвой собственной пропаганды, заявил в интервью ZDF австрийский полковник Маркус Райснер. По его словам, европейцы и американцы переоценили важность поставок Киеву западного вооружения. Оно не позволило добиться перелома на поле боя. В том числе и потому, что Украина получила лишь малую часть из обещанного, да к тому же и с опозданием.

Господин Райснер, давайте поговорим о поставках вооружения, о которых вы упомянули. К тому же этот вопрос пришёл и от наших зрителей. Дания и Нидерланды объявили о том, что к началу нового года поставят Украине первые истребители F-16. Что это действительно способно изменить? Здесь у нас в YouTube спрашивают: «Считаете ли вы, что поставка истребителей F-16 станет переломным моментом для Украины?»

МАРКУС РАЙСНЕР, австрийский полковник: Поставка одной отдельной боевой системы не может стать переломным моментом. Поставки вооружения в целом и их взаимодействие могут изменить ситуацию. В этом то и заключается дилемма. Проблема в том, что мы стали жертвами собственной пропаганды. Скажу жёстко, как есть. Почему? Потому что в начале боевых действий мы внушили себе мысль, что украинские солдаты сдержали Россию с помощью немецких гранатомётов Panzerfaust. Но это не так. Этого добились украинские вооружённые силы, которые сражались на суше, на воде, в воздухе, а также киберпространстве и других сферах, о которых мы даже не догадываемся. Это они обеспечили успешную оборону.

Но их запасы истощались, а поставки боевых систем дали им возможность перейти в наступление. В том числе — и в это контрнаступление. Если вы помните, главнокомандующий ВСУ Залужный заявил, что для наступления ему необходимы ещё 300 танков, от 600 до 700 бронетранспортёров и 500 артиллерийских систем. Но никто не говорит о том, что из всего этого была поставлена лишь малая часть. Не дошло от 50% до 60% обещанного. Вспомните хотя бы число отправленных танков Leopard 2.

То, что имелось в наличии, он соответственно задействовал в наступлении, но не хватало существенных вещей, например, боеспособных военно-воздушных сил. Это часть логики ведения боевых действий. Когда вы хотите провести успешную операцию на суше, у вас должны быть боеспособные военно-воздушные силы, которые будут защищать небо над наступающими войсками. К примеру, они будут не допускать, чтобы российские боевые самолёты и вертолёты наносили удары, находясь вне досягаемости украинской ПВО, что и происходило на Украине.

В этом и заключается проблема. Запад поставляет Украине вооружение не в полном объёме и с опозданиями, из-за чего Украина вынуждена искать компромиссные решения, что она и делает, пытаясь медленно продвигаться вперёд. Но потери, конечно, большие. И такое медленное наступление позволяет русским создавать за захваченными позициями новые укрепрайоны. Если бы всё пошло сразу и быстро, и украинским военным удался бы оперативный прорыв наподобие прорыва плотины, то у русских не было бы такой возможности. Но всё сложилось иначе, потому что у Украины до сих пор не хватает военных возможностей. А поставка F-16 имеет смысл только в том случае, если они будут запасены для нового наступления, чтобы потом всё вместе применить.

Дата выхода в эфир 27 августа 2023 года.