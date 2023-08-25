Judging Freedom Оригинал

Американский ветеран: ради военной помощи Зеленский продаёт не только душу Украины, но и её тело

Материал представлен в переводе ИноТВ
Продолжение поставок оружия и военных действий на Украине ведёт не только к разрухе и уничтожению населения, но и ставит эту страну в зависимость от мировых кредиторов и других иностранных организаций, заявил ветеран и экс-сотрудник Госдепартамента США Мэттью Хо в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его словам, это напоминает старую сказку, когда в обмен на сиюминутную выгоду руководство в Киеве готово продать не только дух своего народа, но и «тело» Украины, делая её вассалом НАТО и зарубежных спонсоров.

Итак, боевые самолёты они не смогут туда доставить, пока конфликт не завершится, и у них нет пилотов, чтобы их укомплектовать. Танки, которые они получают, практически ровесники самого президента Зеленского. Опять же, у меня есть аргумент, который вы можете отвергнуть или поддержать: всё это предназначено для внутриполитической сцены и не основывается на реалистичной оценке наиболее вероятного будущего хода этого конфликта.

МЭТТЬЮ ХО, ветеран и экс-сотрудник Госдепартамента США: Абсолютно точно, судья. Да, я согласен с этим! Знаете, это всё предназначено для того, чтобы «карточный домик» не рухнул, верно. Чтобы сохранить Зеленского у власти и чтобы война продолжалась. А чем они торгуют взамен, на что обменивают, что же он раздаёт? Ведь он летает кругом, заключая все эти сделки.

Итак, в дополнение к тому, что разрушается страна, идёт уничтожение населения и окружающей среды — идея ещё и в том, что эта война будет продолжаться, понимаете, ещё много лет, и приобретёт статичную линию фронта. Что действительно может случиться, так это то, что данный конфликт превратится в подобие того, что произошло во время войны в Иране и Ираке, когда там были такие статичные линии фронта.

И в результате это превратилось в то, что называли «войной городов», когда каждая сторона по очереди уничтожала города друг друга с помощью самолётов и ракет. Вы без сомнения можете увидеть, как то же самое происходит и здесь, на Украине. Знаете, причём то же самое касается и России!

Но вы понимате, происходит также и то, что во время сделок, которые он заключает, он передаёт будущее Украины в руки таких компаний, как BlackRock, Vanguard, Goldman Sachs, — в результате чего другие страны и другие учреждения, особенно банки, будут иметь Украину в качестве собственности! И даже если мы взмахнём волшебной палочкой, чтобы всё это закончилось уже прямо сейчас, Украина останется в их собственности.

Она будет вассалом не только НАТО, но и компаний с Уолл-стрит. Я имею в виду, что это превращение в вассала происходит прямо сейчас; относительно того, что смогут делать банки и все их клиенты на Украине, когда боевые действия закончатся? Это идея о том, что она окажется в руках всех этих мужчин и женщин с Уолл-стрит.

И как вы знаете, перечислим снова всё остальное, что касается последствий для населения, экономики, инфраструктуры, окружающей среды — добавьте к этому ещё и тот факт, что Украина теперь будет вассалом не только НАТО, будет зависеть не только от НАТО, но также и от всех этих банков. Потому что придётся получать такой тип поддержки для поддержания существования.

Однако в обмен на всё, что дают сейчас, правильно — это как в старой параболе, в старой поучительной сказке: ты берёшь сейчас что-то, что наверняка принесёт выгоду, но что ты потом отдаёшь взамен, что ты за это продаёшь? Ты продаёшь в данном случае, а точнее, он продаёт не только душу этой нации, но и её «тело» — в том смысле, что это будет потом принадлежать другим.

Дата выхода в эфир 23 августа 2023 года. 

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Judging Freedom США Северная Америка
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