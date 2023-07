«Они изначально понимали, что ничего не выйдет», — утверждает бывший сотрудник Госдепа Мэттью Хох. В интервью Judging Freedom военный в отставке объяснил, что своим решением начать контрнаступление Зеленский подверг опасности население Украины. Теперь главная цель США — дожидаться, пока ВСУ используют остатки своих сил.

Политики в Киеве — не военное, а политическое руководство, под которым подразумевается президент Зеленский и его окружение, — готовы пожертвовать украинскими солдатами и мирными жителями ради дела, которое, как они изначально знали, они проиграют. И Зеленский нахваливал это пресловутое весеннее наступление на всю Европу и Соединённые Штаты, понимая, что проиграет его. Это во-первых.

Во-вторых, что мы знаем из документов, которые были, как утверждается, обнародованы Джеком Ташарой, национальным гвардейцем из Кейп-Кода, Массачусетс, как утверждается только им одним; документов, подлинность или точность которых правительство никогда публично и не оспаривало? Согласно этим документам, само правительство, ваши бывшие начальники в министерстве обороны, знали, что Украина не победит в весеннем наступлении, и понимали, что она проигрывает войну. Тем не менее президент Зеленский пытался заверить мир (и у него это получилось), что «грядёт весеннее наступление и мы победим», и был готов пожертвовать для этого невинными людьми. Правильно ли я понимаю?

МЭТТЬЮ ХОХ, бывший сотрудник Госдепа, капитан корпуса морской пехоты США в отставке: Правильно. И не только это. Это жертвоприношение, которое само по себе просто нечестиво, аморально и катастрофично. И есть опасность, риск, которому подвергается Украина. В выходные, за последние пару дней, в The Wall Street Journal и The New York Times были опубликованы несколько важных, очень важных статей. В них говорится о том, что американские официальные лица знали, что это не сработает. И, как вы сказали, мы видели это в обнародованных через Discord документах. И даже сейчас американские государственные служащие признаются The New York Times и The Wall Street Journal, что мы понимали, что ничего не выйдет.

И знаете, что делает это ещё более ужасающим? В одной статье — кажется, это была вчерашняя статья в The Wall Street Journal — анонимный (они всегда анонимны, не так ли?) американский чиновник говорит: «Ну, мы посмотрим, что произойдёт, когда Украина использует свои последние запасы». Тогда мы перейдём к следующим шагам, к плану Б, к плану В или Г, на каком бы этапе мы сейчас ни находились.

Но то, как он об этом говорит… Эта идея о том, что они собираются использовать последние ресурсы, она возвращает нас к тому, о чём я говорил до этого — о том, что стратегическое подчиняется политическому. Это военная аксиома. Именно этому учат в армии США и в корпусе морской пехоты младших лейтенантов: нельзя усугублять провал. То есть если вы пошли в атаку и она провалилась, вы не бросаете на неё все свои резервы, надеясь на чудо. Знаете, как говорят, «надежда — это не стратегия». Это восходит к римским легионам, я полагаю.

Так что эта мысль о том, что они собираются использовать остатки украинской армии только для того, чтобы показать хорошее шоу, только чтобы сказать: «Ну, мы свои усилия приложили», только чтобы заявить, что мы пытались или чтобы никто не смел указывать пальцем на Белый дом, на Даунинг-стрит или ещё куда-нибудь и говорить: «Вы сделали недостаточно»… Потому что я думаю, что именно этого они сейчас так боятся в политическом плане. Это продолжается уже десятилетиями: кто проиграл в Китае, кто проиграл на Украине… Это политическое позёрство приведёт к гибели всё большего числа людей и может поставить Украину в такое положение, когда Россия сможет воспользоваться крахом или истощением украинской армии, что обеспечит ей возможность нанести, так сказать, нокаутирующий удар.

Дата выхода в эфир 28 июля 2023 года.