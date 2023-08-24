RTL: Саркози предложил решать украинский конфликт не оружием, а дипломатией
Европейцы должны «прекратить говорить о покупке самолётов, боеприпасов, танков», а также найти решение украинского конфликта, «которое учитывало бы интересы Украины, но давало бы людям понять, что Россия никуда не переедет», — заявил экс-президент Франции Николя Саркози в эфире французского телевидения в среду 23 августа. Как сообщает RTL, при этом бывший лидер Франции предупредил, что вступление Украины в НАТО не помогло бы разрешению кризиса, а только усугубило бы ситуацию.
По мнению Саркози, «есть два способа выиграть войну: уничтожить противника или разговаривать с ним, чтобы найти компромисс». Хотя, на взгляд политика, Владимир Путин совершил серьёзную ошибку, введя войска на Украину, с ним всё же стоит вести диалог ради урегулирования конфликта.
«Мир и Европа танцуют на краю вулкана. Ситуация может обостриться в любой момент», — предупредил политик, добавив, что военные действия принесли «уже достаточно смертей». Бывший президент также заявил, что возможности дипломатии для урегулирования конфликта не были использованы полностью и стоит воспользоваться ими сейчас.
Экс-президент также раскритиковал ситуацию со свободой слова во Франции, осудив «воинственных» телевизионных экспертов, «ведущих войну жизнями молодых укринцев и русских», а также нетерпимость к обсуждению внутренних проблем. «Во Франции сегодня ни о чём нельзя говорить. Вы произносите слово «иммиграция» — вы расист. Вы говорите: в пригородах есть проблемы — вы ультраправый», — возмутился Саркози.
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