RTL: Саркози предложил решать украинский конфликт не оружием, а дипломатией

Европейцам следует меньше заниматься вооружением и больше использовать инструменты дипломатии для решения украинского конфликта, заявил экс-президент Франции Николя Саркози. Как сообщает RTL, бывший французский лидер предупредил, что вступление Украины в НАТО не помогло бы разрешению кризиса, а только усугубило бы ситуацию.

Европейцы должны «прекратить говорить о покупке самолётов, боеприпасов, танков», а также найти решение украинского конфликта, «которое учитывало бы интересы Украины, но давало бы людям понять, что Россия никуда не переедет», — заявил экс-президент Франции Николя Саркози в эфире французского телевидения в среду 23 августа. Как сообщает RTL, при этом бывший лидер Франции предупредил, что вступление Украины в НАТО не помогло бы разрешению кризиса, а только усугубило бы ситуацию.

По мнению Саркози, «есть два способа выиграть войну: уничтожить противника или разговаривать с ним, чтобы найти компромисс». Хотя, на взгляд политика, Владимир Путин совершил серьёзную ошибку, введя войска на Украину, с ним всё же стоит вести диалог ради урегулирования конфликта.

«Мир и Европа танцуют на краю вулкана. Ситуация может обостриться в любой момент», — предупредил политик, добавив, что военные действия принесли «уже достаточно смертей». Бывший президент также заявил, что возможности дипломатии для урегулирования конфликта не были использованы полностью и стоит воспользоваться ими сейчас.

Экс-президент также раскритиковал ситуацию со свободой слова во Франции, осудив «воинственных» телевизионных экспертов, «ведущих войну жизнями молодых укринцев и русских», а также нетерпимость к обсуждению внутренних проблем. «Во Франции сегодня ни о чём нельзя говорить. Вы произносите слово «иммиграция» — вы расист. Вы говорите: в пригородах есть проблемы — вы ультраправый», — возмутился Саркози.