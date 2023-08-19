Marianne: Саркози осмелился сказать про Украину то, о чём другие молчат

Бывший президент Франции Николя Саркози придерживается весьма непопулярной в Европе точки зрения о том, что Украину не стоит принимать в Европейский союз и НАТО. Как отмечает журналист Marianne Наташа Полони, он единственный осмеливается об этом говорить, при этом его нельзя обвинить в том, что он продался России, учитывая всё то, что он сделал для НАТО во время своего правления.

По меньшей мере мы можем сказать, что каждый том мемуаров Николя Саркози становится частью его потрясающе мастерской, продуманной рекламы. И можно сказать, что она выходит довольно успешной в том плане, что те, кто ненавидит Николя Саркози, и те, кто его обожает, прямо в неё попадают. И нужно признать, что третий том интересен тем, что он позволяет Николя Саркози по одному конкретному вопросу высказаться так, как никто другой на политическом пространстве не осмеливается высказываться. Конечно же, я хочу поговорить про Украину.

Николя Саркози уже высказывался в начале конфликта, и он придерживался своей позиции, в частности, когда был в Елисейском дворце на встрече с Эммануэлем Макроном. И эта позиция отличалась от всех. Он тогда придерживался собственной позиции, которая была у него в 2008 году, когда они с Ангелой Меркель категорически высказались против планов Барака Обамы по вступлению Украины и Грузии в НАТО.

И на этот раз в интервью Le Figaro Николя Саркози идёт чуть дальше в своих разъяснениях. Но в особенности он остаётся на своей позиции, что нужно вести переговоры, чтобы закончить конфликт, чтобы дипломатия заработала вместо оружия. При этом такую позицию год назад исповедовал Эммануэль Макрон, но теперь она как минимум не заявляется открыто. И Николя Саркози объясняет, что в 2008 году они с Ангелой Меркель вели взвешенную игру, пытаясь ограничить паранойю Владимира Путина, классическую паранойю всех российских лидеров, заверяя его, что между Россией и Европой будут сохраняться связи и дискуссия и что речь не идёт о том, чтобы строить стену.

Николя Саркози даже идёт дальше. Он говорит, что Украина не должна вступать ни в НАТО, ни в Европейский союз. Во-первых, Украина не соответствует критериям для вступления в Европейский союз. Этот вопрос на самом деле практически не поднимается, никто старается им не задаваться. Но, как бы то ни было, эта страна, которая считалась в 2019 году самой коррумпированной в мире, вряд ли чудесным образом изменилась. Но всем плевать. А Николя Саркози объясняет, что тут будут некоторые проблемы.

Но в особенности он придерживается позиции, которая заключается в том, что география должна играть главную роль, и что география определяет тот факт, что Украина должна быть мостом между Россией и Европой.

Можно сказать, что это не очень-то модная позиция в медиа и политическом пространстве Франции и Европы. Это даже полностью не пригодная для обороны позиция, и только бывший президент Франции имеет право её придерживаться, так чтобы его сразу же не обвинили в том, что он продался Владимиру Путину, и в прочих весёлых вещах. Это довольно интересно. Так почему этой свободой слова обладает Николя Саркози, которого считали ультра атлантистом настолько, что он вернулся в интегрированное командование силами НАТО без какого-либо возмещения, и это была большая ошибка для Франции. Понятное дело, что Франции сегодня нужно быть в НАТО, она не должна из него выходить. Но в то время совершить это шаг, ничего не потребовав от американцев, было большой ошибкой.

Вот такой парадокс с Николя Саркози: он смог устоять на своей очень интересной позиции в отношении России, совершив ошибки в начале своего правления в отношении США. Вероятно, сегодня тот шаг назад позволяет ему высказывать позицию, которую не удаётся высказать больше никому на европейской арене. И это вызывает особенную обеспокоенность, ведь Франция при Эммануэле Макроне перестала пытаться быть силой баланса. Так что мы оказываемся перед перспективой появления стены между Россией и Европой, американской Европой, которая примет Украину. Притом что Николя Саркози предлагает создать не стену, но зону сообщения. Ведь география не изменится, и Россия всегда будет соседом Европы и очень далёкой страной от США, для которых она лютый, давний, роковой враг.

Так может ли Николя Саркози со своей стороны оказывать влияние на дискурс во Франции и в Европе? Очень маловероятно. Но тем не менее очень интересно, исходя из всего, что мы можем думать об этой персоне, исходя из всей остальной его политики, видеть, что, как минимум, в этом вопросе он воспользовался своей позицией бывшего президента, чтобы, скажем, быть не как все и не идти лёгким путём. Другой ныне живущий бывший президент, Франсуа Олланд, так не сделает. Очень редко это встретишь в политических кругах, так что это можно отметить.

Дата выхода в эфир 17 августа 2023 года.