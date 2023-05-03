Экс-премьер Франции Фийон: вмешательство было, но не от России, а со стороны США

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон выступил перед парламентской комиссией, которая допрашивала его об участии в работе российских компаний. Как пишет Valeurs actuelles, он резко отрицал какое-либо вмешательство со стороны России в свою работу, зато напомнил о том, как его и президента Саркози прослушивали дружественные США.

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон заявил, что никак не испытывал на себе российское влияние, пишет Valeurs actuelles. Он выступал перед парламентской комиссией по расследованию его связей с Россией. Глава комиссии Жан-Филипп Танги расспросил бывшего премьер-министра в правительстве Николя Саркози о его консультационной деятельности с российскими компаниями в период с 2017-го по 2021 год.

Франсуа Фийон отметил перед комиссией, что с 2017 года и своего поражения в первом туре президентских выборов он окончательно ушёл из политики. «Я начал профессиональную карьеру, которая касается только меня, я ни перед кем не должен отчитываться, естественно, при соблюдении законов Франции», — заявил он. При этом его карьера заключалась, в том числе, в консалтинге российских компаний: «Сибура» и «Зарубежнефти». Фийон входил в их совет директоров и ушёл в отставку на следующий день после начала российской спецоперации в Донбассе.

Франсуа Фийон настаивал на том, что его профессиональная карьера — это его личное дело: «Если я захочу продавать риет на Красной площади, я буду продавать риет на Красной площади. Идея о том, что, раз я был премьер-министром, я больше не имею права заниматься какой-либо профессиональной деятельностью, неприемлема».

При этом Франсуа Фийон напомнил, что это Соединённые Штаты занимались его прослушкой, когда он был премьер-министром. «Иностранное вмешательство, да, я с ним сталкивался, но в большинстве случаев его автором было дружественное и союзное государство под названием Соединённые Штаты. Меня вместе с президентом Саркози в течение пяти лет прослушивало АНБ», — заявил Фийон. А вот со стороны России вмешательства не было, настаивает бывший французский политик.