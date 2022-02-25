Le Monde: экс-премьера Франции Фийона раскритиковали за слова о неуслышанной позиции Москвы по НАТО

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон заявил в Twitter, что нежелание стран Запада услышать позицию России по расширению НАТО на восток привело к эскалации ситуации на Донбассе, пишет Le Monde. В политических кругах раскритиковали слова Фийона, вновь обвинив его в предательстве и поддержке президента России Владимира Путина.

В четверг 24 февраля бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон вновь попал под огонь критики после того, как выразил сожаление по поводу «отказа западных стран» услышать требования России по нерасширению НАТО на восток, сообщает Le Monde.

Как напоминает издание, в декабре многие политические деятели уже раскритиковали Фийона после того, как он стал членом Совета директоров ведущего российского нефтегазохимического холдинга «Сибур». Отмечается, что контрольные пакеты компании находятся в руках одного из богатейших людей России Леонида Михельсона и близкого друга президента Путина Геннадия Тимченко, который попал под недавние санкции Великобритании.

«В 2014 году я высказал сожаление об обстоятельствах аннексии* Крыма, а сейчас я осуждаю применение силы на Украине, — написал в Twitter бывший глава правительства. — Однако вот уже 10 лет я предостерегаю Запад от отказа принимать во внимание требования России по расширению НАТО». По мнению политика, «такое поведение привело сейчас к опасному столкновению, которого можно было бы избежать».

Заявление главы правительства при президенте Николя Саркози (2007—2012) вызвало незамедлительную реакцию в политических кругах Франции. «Франсуа Фийон — подчинённый Владимира Путина», — провозгласил в эфире BFM TV евродепутат Рафаэль Глюксманн. Он добавил, что необходимо «покончить со всеми этими предательствами». Депутат от партии «Вперёд, Республика!» Яэль Браун-Пиве в Twitter возразила экс-премьеру: «Война — это дело рук того, кто решил её вести. Такое полуосуждение не делает вам чести».

Республиканец Орильен Пради на телеканале Public Sénat указал, что Фийон больше не занимается политикой и поэтому не может комментировать текущую ситуацию. В среду, до вторжения на Украину, кандидат на президентских выборах от этой партии Валери Пекресс использовала похожие доводы в эфире BFM TV. По её словам, «Франсуа Фийон покинул политику» и «имеет право жить своей жизнью», поэтому «его надо оставить в покое». В свою очередь кандидат от экологов Янник Жадо в студии телеканала LCI назвал бывшего премьер-министра «союзником диктатора, который развязывает войну в Европе». Наконец, в воскресенье госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон подчеркнул, что, присоединившись к холдингу «Сибур», Фийон сделался «сообщником» Владимира Путина, пишет Le Monde.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).