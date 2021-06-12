Le Monde: экс-премьер Франции Фийон выдвинут в совет директоров «Зарубежнефти»

Кандидатуру бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона выдвинули в совет директоров российской нефтяной компании «Зарубежнефть», которая занимается поставками и добычей углеводородов в других странах, пишет Le Monde. Сам Фийон последовательно призывает к снятию антироссийских санкций, на экономическом форуме в Санкт-Петербурге назвал их «глупыми и незаконными».

Кандидатуру бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона предложили в совет директоров российской компании «Зарубежнефть», пишет Le Monde, ссылаясь на официальный документ, подписанный премьер-министром России Михаилом Мишустиным. При этом в документе он проходит как президент компании Apteras Sarl — эту консалтинговую фирму он создал в 2017 году, она сотрудничает с французскими предприятиями, которые работают с Россией.

Кандидатуру Фийона ещё должны одобрить в «Зарубежнефти», но это будет лишь формальность, предполагает автор статьи. Эта компания занимается поставками и эксплуатацией углеводородов за рубежом, по большей части в Алжире, Вьетнаме, Ливии, Сирии, Кубе. С конца 2000-х годов она занимается добычей и очисткой углеводородов на Балканах, в Латинской Америке, на севере России.

Как пишет издание, эта фирма принадлежит государству. Но Фийон — не первый западный политик, который стал работать в российской нефтяной компании. Ранее в совет директоров «Роснефти» вошла бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайссль. А бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер был назначен во главе наблюдательного совета трубопровода «Северный поток», а потом стал председателем совета директоров «Роснефти».

Сам Фийон, когда баллотировался на выборах президента Франции в 2017 году, призывал к сближению с Москвой, при этом критиковал Россию по ряду вопросов. Например, он обещал добиться снятия антироссийских санкций. Во время выступления на недавнем экономическом форуме в Санкт-Петербурге он отметил, что эти санкции «глупые и незаконные». И это был уже второй его визит в Россию с начала года, хотя в теории границы России для французских граждан закрыты, пишет Le Monde.