France24: бывший премьер Франции приговорён к 5 годам тюрьмы и штрафу

Бывший премьер Франции и кандидат в президенты Франсуа Фийон получил пять лет тюрьмы за растрату государственных средств, сообщает France24. Между тем, адвокаты Фийона настаивают на перезапуске разбирательства, заявляя, что дело против экс-премьера носило политический характер и его целью было не дать Фийону выиграть на выборах 2017 года.

Судья сразу приступила к оглашению приговора, признав Франсуа Фийона и его жену виновными в мошенничестве, растрате государственных средств: жена Фийона Пенелопа обвинена как сообщница своего супруга.

Суд только что официально огласил приговоры, и они весьма жёсткие: бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, какое-то время лидировавший во время президентских выборов 2017 года, приговорён к пяти годам в тюрьме: из них три года будут условными, а значит, за решёткой Фийон проведёт два года. Согласно французскому законодательству, Фийон не сразу будет отправлен в тюрьму, и теперь ему надо будет подать апелляцию на решение суда.

Нам известно, что адвокаты Франсуа Фийона решительно намерены подавать апелляцию. Более того, они просили отложить вынесение приговора и перезапустить всё судебное разбирательство ввиду новых признаний от бывшего прокурора, заявившей о том, что в 2017 году на неё было оказано серьёзное давление по ускорению хода судебного разбирательства.

Таким образом, сторонники Фийона утверждают, что судебный процесс имел политический характер и его целью было не дать Фийону выиграть президентские выборы. Судя по всему, судья не приняла к сведению эти заявления в ходе процесса: она заявила, что получила записки от адвокатов Фийона, однако затем сразу перешла к оглашению приговора.

Итак, Франсуа Фийон был приговорён к пяти годам тюремного заключения, его жена Пенелопа получила три года условно. Кроме того, оба должны будут выплатить штрафы в размере €375 тыс.