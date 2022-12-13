Экс-советник Саркози: попытка превратить государство в коммерческое предприятие дорого обошлась Франции

Многолетнее стремление французских властей управлять страной как бизнесом привело к полной неспособности государства выполнять свои функции, отмечает в интервью Le Figaro бывший советник Николя Саркози Анри Гайно. Как подчёркивает эксперт, сегодня работа госслужащих малооплачиваема, опасна и попросту лишена смысла. Привести страну в порядок поможет только возвращение государственной службе высшего смысла и отказ от идеологии страны-стартапа, уверен специалист.

Мало-помалу французское государство разваливается, заявляет в интервью Le Figaro бывший советник президента Николя Саркози Анри Гайно. После десятилетий издевательств над государством, государственными служащими, железнодорожниками и учителями не стоит удивляться тому, что сегодня во Франции не находится достаточного количества кандидатов на должности преподавателей, полицейских, врачей больниц, а также квалифицированных кадров для ядерной отрасли, машинистов поездов, водителей автобусов и медсестёр, отмечает собеседник издания.

В результате провальной политики властей государство больше не обеспечивает порядок и безопасность, в школах царит насилие, уровень образования падает, больницы не справляются с наплывом пациентов, бесперебойное движение общественного транспорта также не гарантировано, сетует эксперт. Кроме того, хулиганы больше не попадают в тюрьму из-за нехватки мест, а счета за электроэнергию и налоги стремительно растут. В этой ситуации государство становится козлом отпущения, а государственные служащие теряют популярность. Виной всему — желание властей управлять страной как частной корпорацией, в основе деятельности которой лежит рынок и прибыльность, уверен политик.

«Невозможно переоценить ущерб, нанесённый модой на «государственное управление», которая стремилась применить методы частного предпринимательства к миру, культура которого была совершенно иной, где важными мотивами часто служили призвание и гордость от служения», — констатирует Гайно. По словам специалиста, власти страны стремились превратить государство в предприятие, однако им удалось только превратить его в «бюрократического монстра» с немотивированными чиновниками, чья зарплата и условия труда неуклонно катятся вниз.

Гайно уверен, что в долгосрочной перспективе мир и Европа сильно изменятся, поскольку провал миропорядка, построенного после окончания холодной войны, теперь очевиден. «Возможно, самое важное — помнить, что не бывает государства без границ: без границ нет ограниченного пространства для власти, для солидарности, для правоохранительных органов, для монополии на законное насилие, для политики, для общества, для демократии», — настаивает он. По убеждению эксперта, государство и границы неразрывно связаны. «Таким образом, вопрос о границах является центральным, если мы хотим восстановить государство и если мы считаем, что ни одно общество без политики не является жизнеспособным», — считает собеседник газеты.

Что касается единой Европы, то у неё нет другого выхода, кроме как потерпеть неудачу или измениться, уверен Гайно. Принцип неограниченной свободы передвижения, способствующий росту нелегальной миграции, на его взгляд, несостоятелен. То же самое касается конкуренции и неограниченной свободной торговли.

Начать восстановление авторитета государства во Франции Гайно предлагает с взятие курса на политическую волю, которая решала бы проблемы, неподвластные обществу или рынку. Кроме того, он предлагает правительству Франции осознать, что государство «не является бизнесом, не управляется как бизнес, не действует как бизнес, не преследует целей бизнеса», а также, что «Франция — это не стартап». Эксперт также считает целесообразным изменить финансовую модель страны, ограничив бездумные социальные расходы в пользу инвестиций в модернизацию устаревшей инфраструктуры. Однако условием для этих изменений является возвращение смысла понятию государственной службы, подчёркивает Гайно.