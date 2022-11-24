BFM TV: меры по борьбе с инфляцией во Франции больше помогают богатым

Меры, принятые правительством Франции для поддержки покупательской способности граждан, почти никак не повлияли на уровень бедности и принесли больше выгоды богатым, приводит BFM TV выводы исследований французской экономики. Как объясняет экономический обозреватель телеканала, такое неравенство связано с тем, что 90% сэкономленных средств приходится на снижение подоходного налога, которым не облагаются домохозяйства с низким уровнем дохода.

ПАСКАЛЬ ДЕ ЛА ТУР ДЮ ПЕН, ведущая BFM TV: К другим новостям: Национальный институт статистики и экономических исследований (INSEE) дал оценку всех правительственных мер по сохранению покупательной способности французов. Итак, у нас есть этот анализ — документ вот такой толщины. Вы получили его вчера вечером, и каков же вердикт?

ЭММАНУЭЛЬ ЛЁШИПР, журналист BFM TV: Знаете, каждый год примерно в одно и то же время INSEE публикует так называемый социальный портрет — это целый комплекс исследований французской экономики. Особенный интерес среди них вызывает одно, посвящённое оценке всех мер экономической политики, принятых за два года, которые повлияли на покупательную способность. Обращаю ваше внимание, что необходимо уточнить: речь идёт обо всех мерах, то есть о тех, которые предусматривала программа Эммануэля Макрона, и тех, которые приняли конкретно для борьбы с ростом инфляции. Среди этих мер можно выделить снижение подоходного налога и главным образом снижение налога (до 11 процентов. — ИноТВ) для первой категории налогоплательщиков (с семейным доходом от 10 225 до 26 070 евро. — ИноТВ), поэтапное снижение налога на недвижимость. Можно также отметить переоценку некоторых социальных льгот, точечные исключительные меры — такие как пособия по солидарности, надбавка к выплатам перед новым учебным годом, чеки в 100 евро на оплату электроэнергии, выплаты в 100 евро для компенсации инфляции и так далее. Всё это помогло сэкономить в среднем 280 евро на человека, однако, как всегда, за средними цифрами скрывается значительный разброс. В INSEE указывают, что в конечном итоге эти меры оказались выгоднее самым зажиточным домохозяйствам, которые в среднем вернули 420 евро, чем самым бедным домохозяйствам, которые получили только 130 евро.

ПАСКАЛЬ ДЕ ЛА ТУР ДЮ ПЕН: Но чем объясняется такой большой разброс?

ЭММАНУЭЛЬ ЛЁШИПР: Прежде всего тем, что 90 процентов из почти 13 миллиардов дополнительного дохода, полученного благодаря мерам экономической политики, приходятся на снижение подоходного налога, которым не облагаются домохозяйства с самым низким уровнем дохода. То же самое относится к поэтапному снижению налога на недвижимость: в 2022 году выгоду получили домохозяйства среднего достатка, а в 2021 году — обеспеченные семьи. Вместе эти меры 2021-го и 2022 года почти никак не повлияли на уровень бедности. Они удерживают его примерно на месте: в ином случае он бы вырос на 0,3 процента.

ПАСКАЛЬ ДЕ ЛА ТУР ДЮ ПЕН: И как мы только что выяснили с (бизнес-обозревателем. — ИноТВ) Гийомом Полем, в текущей ситуации также резко подскочил спрос на продовольственную помощь. Спасибо, Эммануэль!