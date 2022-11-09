Le Figaro: подавляющее большинство французов недовольно работой госорганов

Работа государственных учреждений во Франции не устраивает 61% французов, приводит Le Figaro результаты опроса Французского института общественного мнения. Как отмечает издание, наиболее критически настроены сторонники ультраправой партии «Национальное объединение» (76%), причём в целом среди женщин больше недовольных, чем среди мужчин, а с возрастом негативное отношение только усиливается.

Подавляющее большинство французов (61%) недовольны работой государственных учреждений, пишет La Figaro со ссылкой на опрос Французского института общественного мнения (IFOP) для газеты Le Journal du dimanche, результаты которого были опубликованы в воскресенье. Среди 1500 участников исследования, которое прошло онлайн 2—4 ноября, 43% считают, что госорганы работают достаточно плохо, тогда как 18% ответили, что они работают очень плохо.

Как уточняет французская газета, сторонники Национального объединения оказались самыми строгими в своих суждениях: из них 76% отрицательно относится к работе государственных служб. Напротив, из опрошенных приверженцев президентской партии «Возрождение» их критикует лишь 35% человек. Среди женщин недовольных на два процента больше, чем среди мужчин (64% и 59% соответственно). Кроме того, с возрастом такое отношение усиливается: люди старше 35 лет настроены более критически, чем молодые участники исследования (63% против 58%).

В то же время не все государственные учреждения находятся в одинаковом положении, отмечает издание. Так, большинство французов положительно оценило работу социального страхования (56%), университетов (53%) и школ (52%), при этом лишь 23% остались довольны работой судов. По этим критериям мнение сторонников президентской партии о госслужбах вновь оказалось выше, чем средний показатель, а мнение сторонников Нацобъединения — ниже.

Как отмечает в заключение Le Figaro, за несколько дней до публикации опроса правительство запустило широкие консультации по работе государственных учреждений по аналогии с Национальным советом по реорганизации, который в сентябре создал Эммануэль Макрон. Назначенный министром нового органа Станислас Герини подчеркнул в недавнем выступлении, что многие должности в госсекторе уже много лет теряют популярность, а число кандидатов за 10 лет снизилось вдвое.