Le Figaro: реформаторские амбиции Макрона не идут на пользу его рейтингу

Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона за минувший месяц снизился на 3 процентных пункта, опустившись до 35%, сообщает Le Figaro в своей рубрике «Политический барометр», в которой издание регулярно освещает рейтинги первых лиц государства и самых видных политиков.

Как отмечается в материале газеты, в окружении Макрона почти не сомневаются в том, что глава государства твёрдо намерен к январю следующего года реформировать пенсионную систему Франции, повысив возраст выхода на пенсию — и не только потому, что обещал это сделать в ходе предвыборной кампании, но и потому, что продолжение политических и социальных преобразований является для него первоочередной целью. «Он хочет остаться в истории как президент-реформатор, чего бы это ни стоило, — поведал корреспонденту Le Figaro один из представителей ближнего круга французского лидера. — Трудности, с которыми сталкивается правительство — это больше не его проблема. Он и сам частенько говорит: «Я-то не министр».

Между тем, глядя на данные соцопросов, проведённых по заказу Le Figaro для «барометра», начинаешь сомневаться в том, что Макрон сможет в нынешних политических и социальных условиях довести до конца пенсионную реформу, признаётся журналист газеты. Устремления французского президента уже стоили ему поддержки пенсионеров — последней социальной группы, которая ещё недавно оценивала его скорее положительно: отныне в ней число не доверяющих ему респондентов (54%, +9 п.п. за месяц) превысило число тех, кто ему не доверяет (50%, +3 п.п.).

Макрону пока удалось сохранить достаточно высокий процент сторонников среди менеджеров высшего звена и интеллигенции (51%), а также среди избирателей, голосующих за партию «Республиканцы» (48%), но хватит ли такой поддержки для того, чтобы продавить повышение пенсионного возраста — большой вопрос, предупреждает обозреватель Le Figaro.

А между тем, «пока прочие ведут распри», бывшей сопернице Макрона по президентской гонке Марин Ле Пен удаётся свой рейтинг укреплять, упоминается в материале издания. Недавнее решение Ле Пен поддержать вынесенный её противниками из коалиции левых и левоцентристских партий Nupes вотум недоверия правительству спровоцировало бурю негодования со стороны всего политического класса — однако, поскольку представители этого класса больше заняты не борьбой с главой «Национального объединения», а междоусобицами, она смогла подняться на вторую строчку рейтинга французских политиков.

Как свидетельствуют данные, собранные по заказу Le Figaro, Ле Пен в настоящий момент доверяют 37% респондентов (+ 6 п.п.), и она уступает только бывшему премьер-министру страны Эдуару Филиппу (40%), рейтинг которого, напротив, снижается.