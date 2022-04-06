Telegraph: Макрона обвинили в том, что он уклоняется от дебатов с соперниками по президентской гонке
В преддверии первого тура голосования, который состоится уже в следующее воскресенье, Макрон неоднократно отказывался участвовать в дебатах с другими кандидатами. Он утверждал, что ни один действующий президент Франции никогда этого не делал.
Отсутствие Макрона также вызвало гнев журналистов France 2, которые в публичном письме указали на то, что с момента объявления об участии в президентской гонке глава государства ни разу не появлялся на этом общественном канале. Тем временем он четыре раза приходил на частный канал TF1, отклоняя при этом приглашения других радиостанций и телеканалов, пишет The Daily Telegraph.
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