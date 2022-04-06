Telegraph: Макрона обвинили в том, что он уклоняется от дебатов с соперниками по президентской гонке

За несколько дней до президентских выборов во Франции главу государства Эммануэля Макрона обвинили в том, что он уклоняется от дебатов, пишет The Daily Telegraph. В частности, он отказался от выступления на телевидении как раз в тот момент, когда новый опрос общественного мнения показал, что позиции Марин Ле Пен небывало сильны.



«Эммануэль Макрон вступил в кампанию очень поздно, с устаревшими аргументами, запятнанными личными нападками на меня. Ясно, что он хочет избежать дебатов», — сказала Ле Пен из ультраправой партии «Национальное объединение» в эфире радиостанции France Inter.



В преддверии первого тура голосования, который состоится уже в следующее воскресенье, Макрон неоднократно отказывался участвовать в дебатах с другими кандидатами. Он утверждал, что ни один действующий президент Франции никогда этого не делал.

Однако его относительное отсутствие в ходе предвыборной кампании поспособствовало падению его рейтингов, которые первоначально резко подскочили после ввода российских войск на Украину, когда избиратели стремились к стабильности.

В последние дни Ле Пен настолько серьёзно приблизилась к нему, что лагерь Макрона теперь по-настоящему встревожен возможностью проиграть гонку, которая всего несколько недель назад выглядела предсказуемой.

Последние опросы показывают, что у Макрона в среднем 28% голосов, а у Ле Пен — 20%.

Однако если по итогам воскресного голосования они станут двумя кандидатами, набравшими наибольшее количество очков, и пройдут во второй тур, который состоится 24 апреля, то, согласно опросам, они получат очень близкие результаты.

Рейтинги Ле Пен в последние недели повысились, поскольку всё большее число избирателей выражают обеспокоенность по поводу стоимости жизни — вопроса, который она упорно продвигает уже в течение нескольких месяцев.

Макрон, между тем, получил шквал критики в свой адрес за то, что во вторник отказался принять участие в вечерней телепрограмме вместе с другими кандидатами.



Отсутствие Макрона также вызвало гнев журналистов France 2, которые в публичном письме указали на то, что с момента объявления об участии в президентской гонке глава государства ни разу не появлялся на этом общественном канале. Тем временем он четыре раза приходил на частный канал TF1, отклоняя при этом приглашения других радиостанций и телеканалов, пишет The Daily Telegraph.