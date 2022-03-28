France 2: на предвыборном митинге в Париже сторонники Земмура скандировали «Макрон — убийца!»

В Париже часть участников большого предвыборного митинга ультраправого кандидата Эрика Земмура скандировала «Макрон — убийца!». Другие кандидаты в президенты Франции назвали поведение бывшего журналиста, который не остановил своих сторонников, «недостойным политика», рассказывает France 2.

ЛОРАН ДЁЛАУС, ведущий вечернего выпуска новостей на канале France 2: Главная новость сегодня — четыре предвыборных митинга. Как вы видите, собрались сторонники (кандидата от партии «Европа — Экология — Зелёные». — ИноТВ) Янника Жадо, который был нашим гостем вчера. Он выступает сегодня около концертного зала «Зенит Париж». (Кандидат от «Непокорённой Фаранции». — ИноТВ) Жан-Люк Меланшон был в Марселе, (кандидат от коммунистов. — ИноТВ) Фабьен Руссель — в Тулузе, а (кандидат от партии «Реконкиста». — ИноТВ) Эрик Земмур решил встретиться со сторонниками на площади Троркадеро (в Париже. — ИноТВ). Этот митинг ознаменовался тем, что участники скандировали слоганы, которые сегодня вечером вызвали полемику.

На прямой линии с нами Кристель Мераль. Добрый вечер, Кристель! Вы присутствовали на этом митинге. Какие слова вызвали такую бурную реакцию у политиков?

КРИСТЕЛЬ МЕРАЛЬ, корреспондентка France 2: Добрый вечер! Слова, которые привели к полемике: «Макрон — убийца!». Эту фразу скандировала часть толпы, когда Эрик Земмур зачитывал список жертв опасной обстановки и насилия во Франции. Вечером кандидат от партии «Реконкиста» заявил через близких к нему людей, что не слышал, что кричит толпа, и осуждает такие слова.

Однако споры не утихают. Представитель партии «Вперёд, Республика!» в Национальном собрании Кристоф Кастанер указывает, я цитирую: «(то, что Земмур. — ИноТВ) не потребовал прекратить скандирование «Макрон — убийца!», недостойно политического деятеля». Осудила эти слова и Валери Пекресс. Сегодня днём её, кандидата от республиканцев, также оскорбила часть толпы, когда Эрик Земмур назвал её имя.

Такая полемика разразилась в то время, как ещё один кандидат Эммануэль Макрон сегодня днём выступил с осуждением насилия в политике.

ЛОРАН ДЁЛАУС: Спасибо, Кристель!