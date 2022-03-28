France 2: на предвыборном митинге в Париже сторонники Земмура скандировали «Макрон — убийца!»
ЛОРАН ДЁЛАУС, ведущий вечернего выпуска новостей на канале France 2: Главная новость сегодня — четыре предвыборных митинга. Как вы видите, собрались сторонники (кандидата от партии «Европа — Экология — Зелёные». — ИноТВ) Янника Жадо, который был нашим гостем вчера. Он выступает сегодня около концертного зала «Зенит Париж». (Кандидат от «Непокорённой Фаранции». — ИноТВ) Жан-Люк Меланшон был в Марселе, (кандидат от коммунистов. — ИноТВ) Фабьен Руссель — в Тулузе, а (кандидат от партии «Реконкиста». — ИноТВ) Эрик Земмур решил встретиться со сторонниками на площади Троркадеро (в Париже. — ИноТВ). Этот митинг ознаменовался тем, что участники скандировали слоганы, которые сегодня вечером вызвали полемику.
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