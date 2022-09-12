BFM TV: «самопиар за наш счёт» — французские стримеры не оценили похвалу Макрона

Во Франции участники благотворительного онлайн-марафона ZEvent, на котором собирали деньги на борьбу с глобальным потеплением, возмутились видеопосланием с благодарностями от президента страны. Многие стримеры «сыты по горло» ежегодными обращениями и «самопиаром» за их счёт, тогда как сам Макрон бездействует, рассказывает BFM TV.

В воскресенье множество французских стримеров раскритиковало обращение президента Эммануэля Макрона, который поблагодарил их за благотворительный марафон против потепления климата, пишет BFM TV.

Как рассказывает телеканал, в рамках марафона ZEvent участникам удалось собрать более €9 млн в пользу четырёх ассоциаций, занимающихся проблемами окружающей среды. Вечером в воскресенье Макрон опубликовал в Twitter видео в формате селфи с похвалой в адрес активистов за их усилия по «сокращению выбросов» углекислого газа и «борьбе с изменениями климата, которые уже случились».

Однако некоторым стримерам не понравилось, что президент радуется успехам ZEvent — в 2021 году Макрон тоже записал видео с поздравлениями. «Каждый год его грёбаные твиты. Каждый год я сыт этим по горло, — возмущается на камеру Антуан Даниэль, известный своей программой What the Cut на Youtube. — Я сыт по горло тем, что он занимается самопиаром за наш счёт… меня это бесит!» Он жалуется, что участники этого не просили. «Хочу, чтобы знали: после ZEvent есть несколько человек, которые его ненавидят, — продолжает Даниэль. — И в том числе из-за таких людей, как он, мы проводим эти мероприятия».

Стример AngleDroit также очень недовольна. «Ну да, ты рассчитываешь на нас, говнюк, потому что сам ни фига не делаешь! — обвиняет она президента. — Если бы только у тебя были средства, чтобы что-то сделать! Чёрт возьми!» Активистка также напоминает, что бывший премьер-министр Жан Кастекс в апреле этого года летал на самолёте из Парижа в Прад и обратно, чтобы проголосовать на президентских выборах.

Французский сайт сообщает, что уже шесть лет подряд на ZEvent ежегодно объединяются десятки стримеров, чтобы поддержать какую-либо благотворительную организацию. Они уже собирали деньги для Save The Children, Французского Красного креста, «Врачей без границ», Института Пастера, Amnesty International и Action Against Hunger. В 2022 году выбрали четыре ассоциации: общество охраны морской фауны «Морской пастух», Лигу защиты птиц, Всемирный фонд дикой природы и проект по очистке океана от пластика Sea cleaners, отмечает BFM TV.