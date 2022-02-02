Le Monde: французы не прочь переизбрать Макрона на новый срок — хоть и без энтузиазма

Несмотря на множество проблем, с которыми столкнулась Франция во время президентского срока Эммануэля Макрона, его электорат остался верен своему лидеру, пишет обозреватель Le Monde Клер Гатинуа. Журналист объясняет этот феномен не только личным обаянием президента, но и слабостью его оппонентов. В этой ситуации переизбрание Макрона выглядит как выбор по умолчанию, который французы, впрочем, сделают без энтузиазма, замечает автор.

Несмотря на то что Францию в последние несколько лет сотрясает общественный раскол, эпидемия коронавируса, протесты — сначала «жёлтых жилетов», а затем антипрививочников» — и масса других проблем, электорат Эммануэля Макрона не меняется или почти не меняется, замечает обозреватель Le Monde Клер Гатинуа. Неожиданно занявший пост главы государства в 2017 году, Эммануэль Макрон, ненадолго вступивший в Социалистическую партию, сначала считался левоцентристом, однако после того, как он решил отменить налог на сверхдоходы, принял закон «о глобальной безопасности» и реформировал систему пособий по безработице, президент был признан правоцентристом, напоминает автор. Тем не менее его электорат мало изменился как количественно, так и качественно, замечает журналист.

В первом туре президентских выборов 2017 года Макрон набрал 24% голосов избирателей. При этом, как отмечает политолог и исследователь из Университета Париж-Пантеон-Ассас Сильви Штрудель в книге, опубликованной в том же году, большинство из них (61,7%) считали себя левыми. «Пять лет спустя от опроса к опросу Эммануэль Макрон демонстрирует избирательный потенциал на том же уровне с удивительной стабильностью», — замечает автор. Если популярность его конкурентов меняется в зависимости от их заявлений или настроений французов, избиратель Эммануэля Макрона остаётся верным главе государства, который ещё даже не объявил себя кандидатом на переизбрание.

Согласно исследованию, опубликованному 22 января, от 24% до 26% избирателей заявляют, что готовы предложить нынешнему хозяину Елисейского дворца новый срок на президентских выборах в апреле. Если избиратель-макронист и стал более правым, бывший министр Франсуа Олланд сумел на протяжении нескольких лет сохранить требуемый баланс «правых и левых» — два главных ингредиента его «омлета», констатирует обозреватель.

Это открытие может быть доказательством того, что президент, пришедший к власти после череды неожиданных событий, сумел объединить людей вокруг своей персоны, считает автор. «Неважно, что пандемия нарушила повестку реформ. Неважно, что Эммануэль Макрон лишён эмоционального актива Николя Саркози, сочувствия Жака Ширака, округлости Франсуа Олланда или стати де Голля, убеждённые макронисты готовы следовать за ним, несмотря на его промахи», — пишет Гатинуа. Избиратели не судят Макрона строго за фразы о «людях, которые ничего из себя не представляют», не винят его за предложение безработному молодому человеку «перейти улицу» в поисках работы, и согласны с его желанием «задолбать» непривитых, отмечает обозреватель. Возможно, предложение Макрона, сочетающее в себе «социальный прогрессизм и экономический либерализм на фоне еврофилии», заполнило вакуум во французской политике, но стабильность электората Эммануэля Макрона также тесно связана с тем, что оппозиция уже два года «заморожена» кризисом в области здравоохранения, пишет журналист.

Благодаря пандемии Эммануэль Макрон — либерал превратился в «государственного кейнсианца», настежь открывшего шлюзы государственных расходов, чтобы избежать экономической катастрофы. Желая оказаться в лагере «благоразумных», он призвал к принудительной вакцинации, и французы, даже критикуя действия властей в борьбе с кризисом, чувствуют, что ситуация в стране в итоге не хуже, чем в других местах, и зададутся вопросом, кто бы справился лучше, столкнувшись с глобальной вспышкой. «Ни у одного политического оппонента не было возможности сделать вид, что он предлагает альтернативу», — констатирует автор.

Помимо сильных сторон действующего президента, который, безусловно, более популярен, чем его последние два предшественника в тот же период правления, автор отмечает слабость кандидатов от традиционных партий — через пять лет после поражения на прошлых выборах ни левые, ни правые не смогли восстановиться.

«Учитывая, что до выборов осталось чуть более двух месяцев, всё это равновесие ещё может быть нарушено, но на данный момент голосование за Эммануэля Макрона выглядит как выбор по умолчанию. Выбор, даже несмотря на то, что мы не наблюдаем большого энтузиазма по поводу этого президентского срока», — заключает обозреватель.