Gala: Брижит Макрон поступали анонимные звонки о нетрадиционной ориентации её мужа

Во время предвыборной кампании 2017 года Брижит Макрон поступали слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации её мужа Эммануэля Макрона. Об этом рассказали авторы документального фильма, показанного на телеканале BFMTV. Например, однажды ей позвонили и сказали, будто Макрон в тот момент находился вместе с мужчиной, пишет Gala.

Французский телеканал BFMTV выпустил документальный фильм «В аду президентских кампаний» про предвыборную кампанию 2017 года, пишет Gala. В нём авторы рассказали, что Эммануэль Макрон, который тогда претендовал на пост президента Франции, был объектом слухов о нетрадиционной сексуальной ориентации. Их распространяли, чтобы дискредитировать кандидата.

Так, журналист Николя Присетт рассказал в фильме, что Брижит Макрон получила анонимный звонок с сообщением: «Я знаю, что ваш муж в данный момент находится с другим мужчиной в таком-то месте». По словам журналиста, «это было, очевидно, ложью».

Сенатор Франсуа Патриа рассказал, что стал свидетелем того, как расстроило Брижит Макрон это сообщение. По его словам, она тогда сказала: «Представляете, что они осмеливаются говорить? Нас совершенно не щадят, мне грустно, и я в шоке от того, что это услышала, но мы будем идти дальше».

Под критику разного рода попадает и сама первая леди Франции, отмечается в статье. В 2019 году президент Бразилии Болсонару раскритиковал её возраст. В 2017 году во время предвыборной кампании обсуждали её стиль в одежде. При этом, по словам приближённых лиц, команда Макрона не очень-то её любила, старалась сделать так, чтобы её меньше показывали. В фильме отмечают, что Брижит считали слишком накрашенной, её укладку — слишком правильной, костюм — слишком хорошо сидящим. И в целом считали красивой, но не очень умной дамой, сравнивали её с Марией-Антуанеттой, отчего ей тоже было обидно.

Но если Эммануэль Макрон пойдёт на перевыборы, эти сложные эпизоды жизни Брижит могут повториться, отмечает автор статьи. На данный момент о своём выдвижении ещё никто не объявлял, но такой исход вполне ожидаем. По данным нынешних опросов, Макрон в первом туре может набрать 26% голосов, и это намного больше, чем Марин Ле Пен или Валери Пекресс, которым дают соответственно 17% и 16%, пишет Gala.