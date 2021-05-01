Le Figaro: Макрон рассказал, как жена влияет на его решения

«Она меня знает, и я доверяю её суждениям», — рассказал президент Франции о взаимоотношениях со своей женой журналисту Le Figaro. По его словам, по международной повестке она вряд ли станет высказываться, но к её мнению он прислушается, если речь идёт о вопросах, связанных с обществом или социальной сферой.

Журналист Le Figaro взял у президента Франции интервью, которое на днях выйдет в виде книги. В частности, в нём Эммануэль Макрон рассказал о том, какую роль играет в его личной и политической жизни жена Брижит.

«Она разделяет со мной всю мою жизнь, с утра до вечера», — отметил президент. Хотя её не видно, но она всегда незримо рядом, отмечает автор статьи. Например, именно она перечитывала и заверяла все слова своего мужа после интервью.

«Она внимательно следит за тем, что я делаю, внимательно следит за страной, — рассказывал Макрон о жене. — Я прислушиваюсь к тому, что она чувствует, что говорит и что ей говорят. Она меня знает, и я доверяю её суждениям. Было бы неверным сказать, что она не играет никакой роли и не оказывает никакого влияния на меня». Как поясняет автор статьи, например, она не высказывается, когда речь идёт о мирном процессе на Ближнем Востоке или о многомиллиардном плане по перезапуску экономики после коронавируса. Но когда говорят о вопросах социальных и общественных делах, она не молчит.

Бриджит присутствует на всех крупных выступлениях мужа, и с ней он делится идеями. «Я ничего не поняла, а как ты хочешь, чтобы люди тебя тогда поняли?» — критикует она его порой. Однако ещё больше, чем в связи с общественностью, она проникает в расписание Макрона, требуя выделить время для личной жизни. Под её влиянием они стали по пятницам ходить в театры и на выставки.

И ей достаётся немалая порция критики, отмечает автор статьи. Так, протестующие «жёлтые жилеты» представляли её современной Марией-Антуанеттой, и она это тяжело переживала. Поэтому некоторые приближённые поговаривают, что Макрон может отказаться баллотироваться в 2022 году, чтобы её не травмировать лишний раз.

Макрон во время этих интервью рассказал много интересного и про себя. Например, он спит по пять часов в день, часто работает до 2 ночи, пишет Le Figaro.