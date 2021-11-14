Marianne: пока Макрон готовил новые стимулы к вакцинации, его жена встречалась с антипрививочниками

Пока Эммануэль Макрон готовился к тому, чтобы привязать действие санитарного пропуска к третьей дозе вакцины против коронавируса, его жена Брижит обедала в компании врачей, известных своими антипрививочными взглядами, пишет Marianne. Как передаёт издание, на встречу с супругой президента в Елисейском дворце были приглашены двое врачей, публично выступающих против политики правительства в области здравоохранения. Это событие вызвало гнев французских медиков и порадовало противников вакцинации, отмечает журнал.

8 ноября, когда президент Макрон готовился к тому, чтобы привязать действие санитарного пропуска к третьей дозе вакцины, его жена Брижит обедала в компании шести врачей, двух из которых высоко ценят в антипрививочном движении, пишет Marianne, задаваясь вопросом, является ли это очередной демонстрацией двойственности взглядов французского лидера.

О приёме в Елисейском дворце, в частности, сообщил доктор Гийом Барук — врач общей практики в Биаррице, где он является также муниципальным советником. Однако Барук не просто врач, подчёркивает журнал.

Если собственный отказ от вакцинации он оправдывал в СМИ «противопоказаниями», которых «нет в официальном списке», попутно заверяя, что он сам «активно участвовал в кампании по вакцинации», на деле его позиция позволяет отнести Барука к лагерю противников государственной политики в области здравоохранения. В многочисленных твитах этот приверженец «терапии сёрфингом» критикует «догму о санитарных пропусках», а 6 сентября этого года написал открытое письмо министру здравоохранения, в котором осуждал указ об обязательной вакцинации медработников. Кроме того, его заявления о самой вакцине не отличаются от позиции антипрививочников. «Нам не хватает обратной связи как в отношении её эффективности против распространения вируса, так и в отношении её потенциальных побочных эффектов»,— сказал Барук в интервью французским СМИ. Как напоминает издание, в 2018 году Барук также выступал против обязательного введения 11 вакцин новорожденным.

По данным медицинского журнала Le Généraliste, Барука сопровождали на встрече в Елисейском дворце врач неотложной помощи, специалист по общественному здравоохранению и три других врача общей практики, в числе которых доктор Фабьен Кедевиль, бывший президент Союза молодых врачей, который также является видной фигурой в антипрививочном движении, передаёт Marianne. В январе 2021 года он стал автором вирусного хештега #JeNeMeConfineraiPas («Я не буду самоизолироваться». — ИноТВ), а также вместе с профессором Жан-Франсуа Туссеном и социологом Лораном Муциели участвовал в деятельности веб-сайта «Долой маски», запущенного в конце ноября 2020 года, как и одноимённого канала на YouTube, который позднее был закрыт платформой.

Возникает вопрос: по какой причине советники Брижит Макрон выбрали двух врачей, как известно, не одобряющих меры в сфере здравоохранения, которые президент республики должен был озвучить на следующий день в своём выступлении, задаётся вопросом журнал.

Хотя Le Généraliste и сам Гийом Барук подчёркивают неофициальный характер встречи, это событие вызвало острую реакцию медиков и других пользователей в социальных сетях, сообщает издание. «Если Брижит Макрон действительно позволила себе подобный обед с врачами, находящимися в пограничной зоне, это большая проблема», — написал один из медиков. «Она теперь министр здравоохранения?» — возмущается другой. В противоположном лагере, напротив, приветствовали это событие: «Это знак? Поворотный момент? Пригласить врачей, выступающих против официальной доктрины!» — радуются в антипрививочных кругах.

Как подчёркивает издание, на момент публикации статьи пресс-служба Елисейского дворца не прокомментировала это событие.