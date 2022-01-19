Le Figaro: «самый антимолодёжный президент» — Макрон намерен сделать вузы платными

За несколько месяцев до выборов Эммануэль Макрон неожиданно представил законопроект по реформированию системы высшего образования во Франции — в частности, предполагается отказаться от практически бесплатного доступа к обучению и сделать университетское образование более «профессиональным». Соперники по президентской гонке не преминули раскритиковать «антимолодёжную» стратегию Макрона, обвинили его в непоследовательности и предложили свои варианты образовательной реформы, пишет Le Figaro.

Президент Франции Эммануэль Макрон представил законопроект по «системному» реформированию университетской системы, который предлагает пересмотреть принцип практически бесплатного доступа к высшему образованию, пишет Le Figaro. За три месяца до президентских выборов такое решение главы государства стало полной неожиданностью и уже вызвало резкую критику со стороны других французских политиков.

На закрытии конгресса университетских президентов 13 января Макрон заявил, что Франция не сможет в долгосрочной перспективе поддерживать существующую в вузах систему, при которой почти никто из студентов не оплачивает учёбу. Треть из них получает стипендию, однако многие бросают учёбу. К тому же государству сложно финансировать эту модель, которая гораздо больше полагается на деньги из бюджета, чем в других странах мира. Французский лидер также осудил «недопустимое расточительство» на первом курсе, когда «только 50 процентов студентов приходят на экзамены».

Возмущённой реакции со стороны левых не пришлось долго ждать: как указывает издание, президента раскритиковали за желание повысить регистрационный взнос за обучение, «приватизировать» французские университеты на манер англо-саксонских и устроить высшее образование по либеральному принципу. Председатель Национального союза студентов Франции (UNEF) Мелани Люс в понедельник выступила с осуждением результатов политики текущей пятилетки Макрона — её главным итогом стало создание особой платформы Parcoursup, с помощью которой абитуриенты могут поступить в вузы. Как объяснила Люс, ежегодно 91 тыс. человек не удаётся поступить на бакалавриат. Кроме того, с недавних пор возросла стоимость взноса для иностранных студентов. «Образование лежит в основе общества интеллектуального, солидарного, направленного на самореализацию и расширение возможностей, — прокомментировал новость кандидат в президенты от экологов Янник Жадо. — Как и медицина, оно должно быть бесплатным». Политик назвал Эммануэля Макрона «самым антимолодёжным президентом V Республики».

В преддверии выборов во Франции снова начался вечный спор, в котором с одной стороны — приверженцы бесплатных университетов, открытых для всех и каждого, важных элементов демократизации и воспитания гражданской позиции, и с другой — сторонники более избирательной и автономной системы, которая уделяет больше внимания специализации. Долгое время перевес был на стороне первых, однако вторые выиграли свою первую битву, когда в 2007 году во время президентства Саркози министр образования Валери Пекресс поддержала закон об автономии университетов. Их голоса стали раздаваться громче при Макроне, который сделал ставку на прагматизм и дал начало «царствованию» Parcoursup. В статье отмечается, что эта простая программка по распределению в университеты на самом деле позволила факультетам «сортировать» кандидатов.

В дальнейшем Эммануэль Макрон хочет продолжить свою политику и планирует сделать университетское образование более «профессиональным». Также он собирается покончить с моделью, при которой высшие школы и научно-исследовательские институты занимаются «обучением элиты», в то время как университеты отвечают за «демократизацию». По его мнению, такая система отжила своё. Однако, за исключением таких громких заявлений, стратегия президента «на ближайшие 10 лет» остаётся довольно расплывчатой, считают во французской газете.

Наряду с планами на будущее глава государства подвёл итог своему пятилетнему президентству, на что не преминула обратить внимание его соперница со стороны правых, Валери Пекресс. «Ужасно слышать, как Макрон-кандидат обещает полную противоположность тому, что делал Макрон-президент, — приводит Le Figaro слова кандидатки от республиканцев. — Когда я была министром образования, были реформы и были средства, но вот уже пять лет нет ни реформ, ни средств». Пекресс считает, что настало время переходить ко «второму этапу» университетской автономии, что позволит им искать «партнёров» и финансирование. При этом заводить разговор о повышении регистрационного взноса, когда покупательская способность населения падает, а государство снимает с себя обязательства в отношении университетов, — это, по её словам, «провокация» со стороны президента.