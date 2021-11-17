Le Figaro: Москва вошла в тройку лучших городов для студентов
Многие французы уезжают получать высшее образование в другие города и даже страны, пишет Le Figaro. Чтобы помочь им с выбором, издание приводит рейтинг сайта EduBirdie, который провёл исследование и выявил 10 городов мира, наилучших для студентов.
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