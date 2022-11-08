BFM TV: пришли холода — французы с осторожностью включают отопление

Похолодание заставило многих французов включить отопление — согласно предписанию правительства, не больше 19 °С днём и 17 °С ночью, передаёт BFM TV. Тёплый октябрь позволил отложить начало отопительного сезона, и при его раннем окончании потребителям удастся на 10—12 процентов сократить свои расходы на электроэнергию.

ЭРИК: Так что остаюсь на экорежиме.

Внутри 19 °С, и не выше 11 — на улице. Осень вступает в свои права — Эрику пришлось смириться и снова включить отопление.

ЭРИК: Сейчас холодает, и я начал включать (термостат. — ИноТВ) на экорежиме. А когда становится холодно, берём плед.

Как и Эрик, на фоне похолодания многие французы сдались, приняв меры предосторожности.

ФРАНЦУЖЕНКА: Обращаем больше внимания, закрыта ли дверь, ставни, занавешены ли окна.

ДРУГАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Я включила отопление, но не сильно. Нужно экономить, но и замерзать нельзя.

Тёплый октябрь позволил отложить включение отопления. Две недели экономии напрямую повлияли на потребителей.

ГИЛАН ЕШАССЕРЬО, генеральный представитель Федерации сервисов в энергетике и окружающей середе (FEDENE): Инструкции правительства предписывали по возможности дождаться 1 ноября — хорошо, у нас получилось, этот рубеж пройден, — а также попытаться завершить отопительный сезон скорее в начале апреля, чем, например, 15 апреля. В таком случае за год получится сэкономить один месяц отопления, и это позволит сократить счета за электроэнергию на 10—12 процентов.

Инструкции на ближайшие месяцы предписывают выставлять на термостате максимум 19 °С, а ночью или в случае отсутствия дома — на два градуса меньше. Таким образом можно провести зиму в тепле, но в то же время не переплачивать за электроэнергию.