ERR: из-за высоких цен на энергоносители в Эстонии начали воровать растущий лес, брёвна и даже ветки

Эстонские лесовладельцы отмечают рост числа краж не только растущего леса, но и брёвен и даже сложенных веток. Как передаёт ERR, по словам главного лесничего Центра управления государственными лесами в тартуском регионе Тоомаса Хааса, данная ситуация может быть связана с повышением цен на энергоносители.
Эстонские лесовладельцы отмечают рост числа краж растущего леса, брёвен и даже сложенных веток. Как передаёт ERR, по данным Центра управления государственными лесами, за десять месяцев этого года было украдено 150 фестметров круглого леса стоимостью €10 400. Кроме того, из государственного леса были также украдены 126 фестметров срезанной и сложенной поросли на сумму €3850.
По словам главного лесничего Центра управления государственными лесами в тартуском регионе Тоомаса Хааса, в государственных лесах ворам действовать сложно, поскольку работники каждый день работают на вырубках и площадках для складирования леса, однако, несмотря на это, число краж увеличилось. Недавно воры леса — 43-летний мужчина и 35-летняя женщина — повалили и вывезли лес из заповедника.
По мнению Тоомаса Хааса, рост числа краж может быть связан с повышением цен на энергоносители.
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