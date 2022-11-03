ERR: эстонские кондитерские и пекарни находятся на грани закрытия

Эстонские кондитерские и пекарни находятся на грани закрытия. Как передаёт ERR, покупательная способность в стране значительно снизилась, а наценка на продукцию не покрывает подорожание сырья и энергии. По словам предпринимателей, если государство не придёт компаниям на помощь, в январе-феврале бизнес может ждать крупнейшая волна сокращений.

Кондитерские и пекарни Эстонии находятся на грани закрытия, так как наценка на продукцию не покрывает подорожание сырья и энергии. В то же время, как пишет ERR, потребитель не примет дальнейший рост цен.

Как продолжает портал, семейное предприятие Pagari Liisu, которое работает уже 30 лет, сводит концы с концами только потому, что находится на своей площади и не платит арендную плату.

«Если бы нам пришлось сейчас платить кому-то за аренду, мы бы давно закрыли этот магазин, так что это первично. В этом году мы тоже сделали инвестиции, поставили солнечные батареи на крышу. На это ушло немало денег, но этим летом мы сэкономили треть энергии», — сказала владелица Pagari Liisu Лийс Вельтманн.

Компания уже подумывала о закрытии в начале года, но теперь живет одним днём. На кондитерской фабрике предприятия объём производства сократился примерно на 20% из-за пятикратного роста цен на энергоносители и сырьё.

«Мы проводили какие-то повышения цен, хотя и не в тех масштабах, в каких был рост цен на сырьё и энергоносители. Основные виды сырья, такие как яйца, мука, сахар, подорожали за год на 100 процентов, и это будет продолжаться и в будущем; видно, что эта тенденция сохранится», — говорит руководитель производства Pagari Лейво Вейманн.

Поскольку покупательная способность в Эстонии значительно снизилась, они рассматривают возможности экспортного рынка, но и там не всё так просто.

«Конкурировать с производителями из других стран очень сложно, потому что правительства других стран придумали или осуществляют различные меры поддержки, из-за чего себестоимость у производителей из других стран ниже, чем у эстонских производителей», — сказал Вейманн.

Он добавляет, что если покупательная способность и дальше будет снижаться, а эстонским предприятиям не будет оказана помощь, то в начале нового года, вероятно, будет ещё большая волна сокращений.

«Пекарня Каламая» сокращать сотрудников не планирует, так как в отрасли по-прежнему не хватает рабочей силы, а если наступят лучшие времена, то будет трудно найти новых работников. Если ещё год назад в этой пекарне можно было купить кусок торта за €2,60, то новая цена составляет €2,80 или €3. В основном дорожают молочные продукты.

«Для нас это стало проблемой, когда выросли цены на сырьё и транспорт, потому что тогда мы тоже были вынуждены поднять цены. А сейчас всё стало ещё дороже, если смотреть на весну, то вы больше не можете поднимать цены, потому что предел впереди», — сказал владелец пекарни Карле Раху.

Тенденция показывает, что покупательная способность снижается, констатировал Лейво Вейманн.

«Если компаниям не придут на помощь, боюсь, в январе-феврале нас может ждать крупнейшая в Эстонии волна сокращений», — сказал он.