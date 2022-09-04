France 24: ресторанный бизнес в Великобритании стал жертвой энергетического кризиса

Цены на продукты, аренду помещений и услуги доставки в Великобритании резко выросли, как и НДС, заявляет владелец ресторана Э. Миллс в интервью France 24. Работников не хватает, поэтому приходится повышать зарплаты персоналу, и в итоге прибыли в ресторанно-гостиничном бизнесе становится всё меньше, подчёркивает телеканал.

Ресторан Thai Tho Эдриана Миллса, расположенный на Хай-стрит — престижной улице в районе Уимблдон на юго-западе Лондона, кормит голодных местных жителей. Но за последние месяцы кризис уровня жизни в Соединённом Королевстве нанёс обществу серьёзный удар и спровоцировал рост стоимости продуктов.



ЭДРИАН МИЛЛС, хозяин ресторана: Мясо подорожало на 30-40 процентов, овощи на 15 процентов. После пандемии стоимость аренды вернулась на прежний уровень. НДС держали на уровне 5 процентов, но сейчас он снова стал 20-процентным! Ещё у нас есть Deliveroo — фантастический сервис (доставки еды. — ИноТВ), они хорошо выполняют свою работу, но мы платим им 30 процентов! В этом ресторане нет ни одной позиции, цена на которую не взлетела бы за последние шесть месяцев.



На зарплаты теперь уходит 42 процента выручки — это на 15 процентов больше, чем два года назад. Многие сотрудники ресторанов уехали после брексита и во время пандемии, а те, кто остался, сегодня крайне востребованы. Добавим к этому болезненно высокие цены на электроэнергию, которые могут подскочить ещё на 80 процентов в октябре, и станет ясно, что в этом энергоёмком бизнесе прибыли становится всё меньше.



ЭДРИАН МИЛЛС: Нужно электричество, нужно освещать ресторан, нужно освещать кухню, нужно, чтобы была музыка и работала вся установленная техника — посудомойка, подогреваемая плита. Цены на энергию будут сумасшедшими в следующие несколько месяцев!



Эдриан ведёт нас в паб по соседству. Его хозяйка рассказывает, что весь ресторанно-гостиничный бизнес чувствует давление.



НИКИ ГРИН, хозяйка паба: Раньше регулярные посетители сидели тут постоянно. Теперь они приходят не каждый день, а через день и берут не две пинты, а одну.



ЭДРИАН МИЛЛС: И растягивают её?



НИКИ ГРИН: Да, и дольше пьют! Раньше в пятницу вечером заказов было невпроворот! Теперь никто толком не пьёт. То есть посетители проводят тут время, но по факту они не тратят деньги.



Страх теперь вызывает то, что не понятно, как долго будет продолжаться кризис. Одно из торговых объединений опасается, что сейчас могут закрыться столько же фирм, сколько закрылось во время пандемии коронавируса.



Дата выхода в эфир 02 сентября 2022 года.