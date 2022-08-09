El País: «никто не выдержит» — испанские предприниматели раскритиковали план ограничения работы кондиционеров для экономии энергии

Испанские предприниматели критикуют план правительства по энергосбережению, опасаясь, что он отпугнёт от них клиентов, передаёт El País. Впрочем, Мадрид уже вносит в план послабления, а также допускает, что для некоторых заведений, например для ночных клубов, кухонь или спортивных залов, может быть сделано исключение.

Предприниматели по всей Испании опасаются, что одобренный в начале этой недели правительством страны план по энергосбережению, в рамках которого устанавливается температурный лимит для отопления и кондиционирования в некоторых общественных заведениях, негативно отразится на их доходах, сообщает El País.

Представители гостиничной и ресторанной индустрии критикуют план правительства, согласно которому в общественных помещениях кондиционер не должен быть установлен менее чем на 27 ℃. И хотя в пятницу министр по вопросам экологического перехода Тереза Рибера уточнила, что в барах, ресторанах и на предприятиях, где работа связана с физическими нагрузками, температура будет поддерживаться «примерно на уровне 25 градусов по Цельсию», испанские предприниматели опасаются за своё финансовое благополучие.

Директор ассоциации гостиничного бизнеса Hostelería de Madrid Хуан Хосе Блардони Арранс назвал слова министра стимулом для представителей сектора соблюдать правила. Однако он не скрывает своего беспокойства относительно того, как отреагируют клиенты. «Температура в заведении зависит не только от кондиционирования воздуха, но и от количества присутствующих людей. Более того, у каждого потребителя своё мнение», — предупреждает глава ассоциации.

Каждое утро в половине восьмого Сандра Диас включает свет в своей пекарне Pastelería Glassé в Мадриде, которой она управляет уже 23 года, и устанавливает температуру кондиционера на 21 ℃. «Когда я думаю, что со следующей недели мне придётся увеличить температуру до 25 градусов, я начинаю потеть», — заявила Диас, увеличивая температуру на кондиционере, чтобы подготовиться.

Диас не сомневается, что клиенты будут жаловаться, и опасается, что это скажется на благополучии её сотрудников. «Если я выставлю температуру воздуха выше 21 градуса, никто не выдержит», — считает предприниматель, напоминая, что у неё в пекарне есть духовка, температура которой должна быть равна 260 ℃, и всегда работает кофеварка, а также бывает довольно многолюдно.

План правительства также вызыват опасения у владельцев ресторанов, которые понимают, что могут потерять клиентов. По мнению менеджера столичного ресторана Kontiki Начо Наварро, повышение температуры кондиционера на несколько градусов минимально отразится на счетах за электроэнергию, однако отпугнёт посетителей, особенно в жару, установившуюся в Мадриде.

«Мы находимся в очень низкой точке продаж, потому что Мадрид пустеет и клиентов не хватает. Основное, что может к нам привлечь в это время года, — то, что мы предлагаем прохладное место в приятной обстановке. Потеряв это, ресторан становится менее привлекательным», — считает Наварро.

Владелец ресторана Lobstar Эмилиано Вегас считает, что каждый ресторатор должен сам выбирать температуру в своём заведении. В его ресторане, например, установлен всего один большой кондиционер в центре помещения, температура на котором выставлена на 18 ℃, так что прохлада ощущается во всех уголках заведения.

«Если бы я поднял температуру до 25 градусов, мне пришлось бы установить ещё один кондиционер в другой части ресторана, что потребовало бы дополнительных расходов», — заявил Вегас, добавив, что комфорт посетителей — не единственная его забота. Он хранит на складе скоропортящиеся продукты — и повышение температуры может повлиять на срок их хранения.

Впрочем, Рибера отмечает, что правительство готово проявить гибкость, однако предприниматели должны доказать, что не могут повысить температуру до 25 ℃. «Необходимо будет обосновать, в каких помещениях может быть другая температура, потому что есть такие заведения, как дискотеки, кухни или спортивные залы, где нужна другая температура», — приводит El País слова министра.