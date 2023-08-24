Judging Freedom Оригинал

Дуглас Макгрегор: отвергая перемирие, власти Украины повторяют ошибки Германии 1940-х годов

Материал представлен в переводе ИноТВ
Положение, в котором оказались сейчас украинские силы, можно сравнить с ситуацией в конце 1944 года, считает полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Немецкая армия тогда фактически лишилась воздушного прикрытия и несла большие потери в ходе любых сражений, несмотря на новейшее вооружение. Однако власти Германии не пошли на перемирие, заставив свой народ заплатить ужасную цену — и то же самое может случиться на Украине, предупредил он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Ситуация на Украине прямо сейчас очень похожа на ситуацию, в которой находились немцы осенью 1944 года. Как вы помните,
у нас было тогда абсолютное господство в воздухе — во многом потому, что оставшиеся у Германии самолёты защищали немецкие города от массированных бомбардировок англичан и американцев. И в то же время у них уже просто не было топлива ни на что другое.

В результате, лишившись какого-либо тактического прикрытия с воздуха, немецкие сухопутные войска были не в состоянии выстоять на поле боя и эффективно сражаться, даже когда они были хорошо оснащены совершенно новой военной техникой, новыми танками, только что сошедшими с конвейера.

Потому что каждый раз, когда они выходили из укрытия, например, из леса или из темноты, — их немедленно атаковали и уничтожали. И именно это происходит на Украине — только на этот раз вместо пилотируемой авиации действуют ракеты, снаряды и артиллерия. Итак, здесь уже всё кончено.

И вспомните Рундштедта, который ещё в 1944 году говорил: «Что нам делать? У нас нет прикрытия с воздуха, у нас осталось очень мало сил». Заключайте мир, идиоты, сказал он! Что ж, они не заключили мир — и Германия заплатила эа это ужасную цену. Я думаю, что сейчас то же самое происходит и на Украине.

Дата выхода в эфир 23 августа 2023 года. 

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Judging Freedom США Северная Америка
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