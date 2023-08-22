Дуглас Макгрегор: что бы украинцы ни сделали, их всё равно раздавят, и F-16 ничего не изменят

Байден уже давно повторяет мантру о том, что Россия проигрывает. Его советник Джейк Салливан противоречит своему шефу и заявляет, что делать прогнозы по Украине сложно, на войну повлиять они не могут, но F-16 поставят. Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор уверен, что истребители никак не помогут украинцам, потому что у них нет системы нацеливания и нужных взлётно-посадочных полос. «Украинцев всё равно раздавят», — подытожил он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Итак, он (Джейк Салливан, советник по национальной безопасности. — ИноТВ) не честен, он должен знать от Минобороны, насколько долгой и напряжённой будет тренировка, прежде чем любой украинский пилот сможет управлять американским F-16. Он изменился радикально, но неуловимым образом.

Мантра администрации «Путин проиграл, Россия проиграла», когда он говорит: «Мы не можем помешать войне и не можем делать никаких прогнозов». Он осознаёт реальность, но боится её признать?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Ну, во-первых, давайте отметём всё про F-16. Какие бы F-16 они не получили, когда бы они их ни получили. Я не думаю, что они прибудут вовремя, чтобы что-то изменить. Но давайте предположим, что я неправ и F-16 доставили.

У них всё равно несколько проблем. Во-первых, у них нет бортовой системы предупреждения и управления, которая фактически должна указывать места на земле или вражеские самолёты для F-16. Другими словами, F-16 летает, но он должен получать указания от бортовой системы предупреждения и управления.

Во-вторых, нужна инфраструктура, которая позволит вам обслуживать все эти самолёты. А её у них нет. И, наконец, требуются взлётно-посадочные полосы. Большинство полос на Украине не подходят для F-16, они просто недостаточно длинные. Так что это всё полная чепуха, можно не брать её во внимание.

Что касается остальных опасений из разряда «я не могу помешать, я не могу спрогнозировать», то я считаю, что даже слепой может прогнозировать. Я не слепой, но спрогнозировал. И многие другие тоже. Не стоит говорить, что многие, но несколько. Уж точно до начала всего этого в январе, да и потом в феврале-марте.

Что бы украинцы ни сделали, их раздавят. Все это знают. Мне просто смешно, когда он говорит, что это динамичное поле боя. Ну что ж, скажите это украинцам, которые по уши в грязи и находятся под постоянным непрекращающимся артиллерийским огнём. И каждый раз, когда они пытаются поднять голову или пошевелиться, их уничтожают.

Дата выхода в эфир 21 августа 2023 года.