Макгрегор: мы не готовы воевать с русскими

Если Запад совершит интервенцию на Западную Украину, Россия будет к этому готова, заявил в интервью Такеру Карлсону полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. «Последствия для нас и для НАТО будут катастрофическими, поскольку мы не готовы воевать с русскими», — добавил он.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: С самого начала Путин и его советники никогда не были заинтересованы в войне с НАТО или Соединёнными Штатами. Вот почему наблюдается такая постепенность. Медленное движение вперёд, оборонительные операции в течение долгого периода времени для наращивания сил, а затем продолжительные наступательные операции.



У России в резерве больше 300 тысяч военных. И, по-моему, они остаются там, и их не задействуют для сражений, поскольку президент Путин предусматривает возможность того, что мы совершим интервенцию на Западную Украину.



А если мы совершим интервенцию на Западную Украину, Россия будет к этому готова. И последствия для нас и для НАТО будут катастрофическими, поскольку мы не готовы воевать с русскими.



Почему?



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Думаю, боеготовность была на спаде в течение длительного времени. Происходило почти постоянное непрерывное снижение дисциплины, заставляющей солдат сражаться.



Дисциплина — непростая вещь. Мы не всегда это осознаём. Дисциплина — на самом деле разновидность привычки. И с течением времени вы вырабатываете эти привычки посредством повторений. При этом вырабатываются они в условиях стресса, в условиях давления, чтобы таким образом закрепиться. А затем вы создаёте сплочённость внутри подразделений. Но вы не создадите сплочённость, раскалывая (вооружённые. — ИноТВ) силы на расовой почве, продвигая по командной лестнице явно неквалифицированных людей, награждая отнюдь не тех, кто проявил характер, компетентность и интеллект.



Все эти вещи оказывают деморализующий, деструктивный эффект на военные круги. От этого страдают как армия и морпехи, так и ВВС и ВМС. И здесь нет простого решения. В случае войны эти трещины, которые на данный момент просто трещины, станут гигантскими разломами.



Дата публикации 21 августа 2023 года.