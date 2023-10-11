Американский полковник: обострение на Ближнем Востоке играет на руку Москве и создаёт новые проблемы для Вашингтона

Новый ближневосточный кризис может пойти на пользу России, предположил в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner полковник армии США в отставке Дэрин Гауб. По его словам, конфликт между ХАМАС и Израилем отвлекает внимание международного сообщества от Украины и создаёт новый вызов для администрации Байдена, которая в немалой степени сама и поспособствовала возникновению этой проблемы.

Сегодня утром ещё один мой друг, полковник Тони Шефер, прислал мне видео. Буквально на прошлой неделе советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил: «На Ближнем Востоке всё хорошо. Более того, настолько спокойно там не было уже несколько десятилетий».

Есть ли вероятность того, что наши спецслужбы почивали на лаврах? Или всё было тихо, и поэтому они столь активно собирали разведданные? Может ли быть, что они были перегружены информацией и не знали, как во всём этом разобраться?

Я просто пытаюсь понять, почему ведущий представитель Белого дома сказал: на Ближнем Востоке всё хорошо и спокойно. А неделю спустя мы видим ужасающие кадры на CNN, Fox News и MSNBC.

ДЭРИН ГАУБ, полковник армии США в отставке: Думаю, можно сказать, что всегда есть вероятность того, что они почивали на лаврах. Но когда доходит до дела, действующая администрация обычно говорит нечто противоположное тому, что происходит. Это скорее их привычное поведение, а не что-то выходящее из ряда вон.

Поэтому, когда Байден выходит и заявляет: «Мы будем поддерживать Израиль», я говорю: «Ладно, спросите афганцев, насколько следует доверять этим словам». И, честно говоря, если бы ЦРУ действительно внимательно следило за ситуацией на Ближнем Востоке, оно, вероятно, заметило бы это (готовящуюся атаку ХАМАС. — ИноТВ). Но я не думаю… нельзя что-то увидеть, если вообще этого не высматривать.

И да, вы можете сделать шапочку из фольги, надеть её на макушку и сказать: «Мы участвуем в организации происходящего». Что ж, я бы сказал, что прямо или косвенно мы создали сигнал, вернув Иран на пьедестал в качестве нашего друга, который был готов брать взятку за заложников, и поэтому мы во многом виноваты в сложившейся ситуации. И это естественный результат наших заявлений «Хезболле» и ХАМАС о том, что в конечном итоге мы их поддержим и не собираемся ничего делать.

Как это поможет России? Существуют ли прямые денежные переводы (от Ирана России. — ИноТВ) или нет, почти не имеет значения. Есть простой факт: теперь внимание всего мира приковано к Израилю, масштабу конфликта и его потенциальному разрастанию. Надеюсь, он не разрастётся, потому что пока Израиль может справиться с ситуацией. Но такого рода отвлечение внимания, такое открытие ещё одного фронта конфликта в глобальном масштабе идёт России на пользу.

Добавьте к этому прекращение американского финансирования Украины. Можно привести множество аргументов в пользу того, чтобы больше не давать Украине ни цента. Но в результате, на самом деле, ослабляется (влияние Вашингтона на. — ИноТВ) то, что происходит в Европе.

В действительности Россия, вероятно, вот-вот одержит победу на Украине, и сейчас открывается ещё один фронт войны с очередным внешнеполитическим провалом и вызовом для администрации, которая едва справляется даже с собственным Белым домом и информационными потоками.

Дата публикации 10 октября 2023 года.