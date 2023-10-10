Euractiv: НАТО ищет новых партнёров в Африке и на Ближнем Востоке, чтобы не отставать от России и Китая

В условиях усиления влияния Китая и России на южном фланге НАТО альянс пытается найти новых партнёров и улучшить существующие отношения в области безопасности со странами Африки и Ближнего Востока, пишет Euractiv. Однако сделать это будет непросто: потенциальным партнёрам нужно предложить что-то конкретное, а это требует дополнительного финансирования.

«Отсутствие безопасности в соседних регионах, особенно на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Сахеле, оказывает непосредственное влияние на безопасность всех союзников», — заявил один из официальных представителей НАТО в интервью Euractiv.

Чтобы ограничить влияние других стран, НАТО приступило к «всестороннему и глубокому анализу существующих и возникающих угроз и вызовов, а также возможностей взаимодействия с нашими странами-партнёрами, международными организациями и другими заинтересованными сторонами в регионе», как того потребовало руководство альянса в июле.

Члены НАТО на внешних границах, поддерживаемые США, выступают за то, чтобы альянс распространил своё внимание за пределы восточного фланга для противодействия влиянию России и Китая.

«Естественно, мы все сосредоточены на нашем восточном фланге, но мы по-прежнему прекрасно понимаем, что происходит на нашем южном фланге», — сказал один из дипломатов НАТО в интервью Euractiv.

Западу известно, что Россия наращивает своё присутствие в Африке и на Ближнем Востоке, о чём изданию сообщили сразу три дипломата. По их словам, распространение террористических угроз и волна переворотов в Нигере, Габоне и Мали, миграционное давление на Европу и растущее китайское влияние в Африке, которое было названо вызовом для западных военных союзников на саммите в Лондоне в 2019 году, также являются причиной для беспокойства.

Однако наладить новые отношения или улучшить существующие будет непросто, подчёркивает Euractiv. В прошлом году Франция препятствовала открытию офиса связи в Японии. «Японские власти сами сказали нам, что они не очень заинтересованы в [открытии офиса]», — отметил источник в Елисейском дворце в конце весны.

По мнению трёх дипломатов НАТО, в качестве первого шага для возобновления отношений необходим более активный диалог. Его можно достичь, например, приглашая представителей этих стран или Африканского союза на совместные встречи по текущим угрозам безопасности и налаживая более тесные отношения на уровне министров или послов.

Однако, по словам одного из дипломатов альянса, частью процесса должен стать намёк на какую-то конкретную или ощутимую поддержку. «Мы будем изучать возможность создания офиса связи НАТО в Аммане совместно с иорданскими властями, — заявил представитель альянса, — в качестве шага, направленного на достижение конкретики и развитие отношений на Ближнем Востоке».

Более того, многие члены западного военного альянса НАТО считают, что политический диалог необязательно должен ограничиваться южным соседством или уже определёнными странами-партнёрами. По мнению двух дипломатов НАТО, другими потенциальными партнёрами в будущем могут стать Бразилия, ЮАР, Индия и Индонезия.

Сейчас НАТО реализует пакеты мер по укреплению оборонного потенциала Ирака, Иордании, Мавритании и Туниса. Однако выполнение обещания полностью реформировать систему безопасности может оказаться непростой задачей в условиях, когда страны сталкиваются с множеством других проблем в области экономики, безопасности и политики.

Кроме того, «дополнительное финансирование также неизбежно, если мы хотим более амбициозных партнёрских отношений», поделился с журналистами издания дипломат НАТО.

«Партнёрские отношения НАТО имеют большое значение и способствуют безопасности и стабильности внутри и за пределами альянса», — также заявили представители НАТО в интервью Euractiv.