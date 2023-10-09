Deutschland Kurier: «политическое землетрясение» — АдГ стала второй по силе партией на западе Германии

Региональные выборы в Германии показали недовольство правящей в Берлине коалицией. Зелёные и СДПГ потеряли четверть голосов, СвДП не прошла в баварский парламент и еле-еле преодолела 5% в Гессене. Deutschland Kurier, однако, обращает внимание на успех «Альтернативы для Германии» (АдГ), которая на западе страны стала второй по силе партией. Исследования показывают, что всё больше избирателей считают именно эту правую политическую силу способной предложить решения по выходу страны из кризиса.

«Политическое землетрясение», которое «должно привести к началу конца гибельной антигерманской правящей коалиции», — комментирует итоги региональных выборов в Германии Deutschland Kurier. Итоги выборов в Гессене и Баварии — действительно «исторический успех» для «Альтернативы для Германии» (АдГ), так как впервые в западной части страны эта правая партия смогла пробиться на второе место.

18,4% голосов в Гессене – это самая крупная победа «Альтернативы для Германии» на западе страны, отличает также и приличный отрыв от социал-демократов. В Баварии «Альтернатива для Германии» также «указала социал-демократам и зелёным на их место», но всё же чуть-чуть уступила «Свободным избирателям» и заняла третье место с 14,6% голосов.

Сопредседатель партии Алис Вайдель поблагодарила избирателей в Х (бывший Twitter) за поддержку. «Огромный успех, олицетворяющий настоятельную потребность в политических переменах. Спасибо за вашу поддержку!» — цитирует политика Deutschland Kurier.

Немецкое издание отмечает, что АдГ удалось привлечь разочаровавшихся в Христианско-социальном союзе (ХСС) и Христианско-демократическом союзе (ХДС), которые утратили в глазах граждан консервативную принадлежность. Согласно репрезентативному исследованию в Баварии, «около 60 процентов бывших избирателей ХСС перешли к АдГ».

Сами баварские консерваторы (ХСС) обновили худший результат в истории, получив 37% голосов. Издание напоминает, что уже прошлые выборы показали кризис партии, в прошлом получавшей половину всех голосов в этой федеральной земле. Неубедительные в исторической перспективе результаты не помешали Маркусу Зёдеру «галлюционировать о победе» и объявить о формировании коалиции со «Свободными избирателями», получившими 15,8% голосов.

Все три правящих в Берлине партии: СДПГ, «Союз90/Зелёные» и СвДП — «на обоих выборах значительно потеряли». Либералы из СвДП даже «вылетели» из баварского парламента, не пройдя 5% барьера. В Гессене СвДП предварительно проходит в ландтаг, набрав ровно 5%. Deutschland Kurier отмечает, что провал правящей в Берлине коалиции на региональных выборах и победа «Альтернативы для Германии» объясняется прежде всего темой миграции.

Исследование центра Infratest dimap показывает, что избиратели голосуют за АдГ не только в качестве протеста против правительства Шольца, но и с убеждением, что партия способна действительно предложить решение этой проблемы. То же исследование Infratest dimap показало, что всё больше людей считают АдГ «компетентной и в других вопросах». Например, в экономике (инфляция, шоковые цены на энергию, деиндустриализация), в социальной сфере (бедность в старости, жилищный кризис). Почти все вопросы, где правящая коалиция переживает один провал за другим.

Показателем непопулярности правящих партий стало не только то, что социал-демократы и зелёные, каждые по отдельности, потеряли четверть голосов и получили только 15,1% и 14,8% соответственно. Но и то, что возглавлявшие кампанию тяжеловесы Нэнси Фезер, федеральный министр внутренних дел от СДПГ, и Тарек аль-Вазир, гессенский министр экономики и энергетики от зелёных, не смогли даже избраться по одномандатным округам.

От Фезер «напрасно ждали слов самокритики за поражение в историческом красном Гессене», — продолжает Deutschland Kurier, хотя она и показала «худший в истории результат» для своей партии. Политические эксперты также сомневаются, что «Шольц позволит провалиться своей любимой неудачнице», и поэтому Нэнси Фезер сохранит пост министра внутренних дел, тем более что канцлер хвалит её проект миграционной реформы. Поддержку Фезер пообещал и генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт.

Чуть менее радужно всё выглядит для СвДП. Вольфганг Кубики, вице-председатель партии, успел по итогам выборов заявить, что глава партии Кристиан Линднер «несёт ответственность за продолжающуюся серию поражений». Партия потеряла от трети до половины своих избирателей. Один высокопоставленный член СвДП на условиях анонимности пожаловался Deutschland Kurier, что «люди воспринимают партию только как прислужников экосоциалистов». Издание ожидает, что «давление партийной базы СвДП (на верхушку. — ИноТВ) рано или поздно усилится с целью покинуть хаотичную «светофорную» коалицию».