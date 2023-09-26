Correctiv: немецкие правые видят будущее Германии в Евразии, а не на Западе

Набирающая популярность оппозиционная «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступает против политического мейнстрима в стране, в том числе против традиционной прозападной внешнеполитической ориентации. Автор журналистского объединения Correctiv полагает, что вместо этого партия видит будущее в Евразии. Поэтому депутаты от этой правой партии ездят в Москву, обвиняют США в конфликте на Украине и распространяют антизападные пророссийские идеологические концепты.