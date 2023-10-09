TV4: результаты региональных выборов в Германии заставят Киев понервничать

Правящие партии ФРГ потерпели крупное поражение на выборах в германские федеральные земли Бавария и Гессен. В то же время партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) уверенно продвинулась вперёд в западных частях страны и показала свой лучший результат в истории, отмечает телеканал TV4. Рост популярности АдГ демонстрирует тенденцию, которая должна беспокоить Украину, ведь в одной за другой европейской стране растёт популярность именно «пророссийски» настроенных политических сил.

Выборы в региональные парламенты западногерманских федеральных земель Бавария и Гессен с населением почти 20 млн человек считаются в ФРГ «маленькими выборами в бундестаг» и являются наглядными индикаторами общественного мнения в стране, передаёт шведский телеканал TV4.

Пока завершается подсчёт последних бюллетеней, одно можно сказать наверняка: крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (AдГ) добилась больших успехов и может стать второй по величине партией в обеих немецких землях. И это несмотря на то, что AдГ — самая «пророссийская» партия в Германии, чьи члены требовали от Украины сесть за стол переговоров и выступали за отмену антироссийских санкций.

После прошедших выборов будет невозможно упрекнуть в симпатиях к России только жителей восточногерманских земель, поскольку теперь даже на процветающем и богатом Западе Германии значительная часть населения голосует за АдГ, сетует автор статьи.

Одна из причин популярности АдГ заключается в том, что многие избиратели устали от украинского конфликта и вызванных им проблем, таких как инфляция, миллионы украинских беженцев и энергетический кризис. Другая причина заключаться в том, что часть электората АдГ не обращает внимания на антиукраинскую риторику, потому что они считают, что другие вопросы, которые поднимают крайне правые, очень важны для немцев — и для многих из них это, прежде всего, миграционная политика Германии в отношении беженцев. Кроме того, есть часть населения, которая просто любит Россию. На демонстрациях в Германии флаг АдГ зачастую развевается вместе с российским флагом, отмечает TV4.

В отличие от выборов в Словакии, которые привели к созданию «пророссийского» правительства, АдГ не сможет получить «какого бы то ни было» влияния в Германии. Тем не менее эти выборы демонстрируют тенденцию, которая должна беспокоить Украину, ведь в одной за другой европейской стране растёт популярность именно пророссийски настроенных политических сил.

В воскресенье состоятся выборы в Польше, на которых антиукраинская партия «Конфедерация» может стать настолько крупной, что займёт место в следующем правительстве. Ну а в следующем году состоятся выборы в Европарламент, и кто знает, насколько сильно там будут слышны «пророссийские» голоса к тому времени, завершает TV4.