Deutsche Wirtschafts Nachrichten: Германия увязла в долгах из-за украинских беженцев

Германия всё сильнее увязает в долгах, о чём свидетельствуют данные Федерального статистического ведомства, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Первую половину 2023 года федеральное правительство, земли, общины и социальное страхование завершили с дефицитом финансирования в размере €76,1 млрд, что в два раза больше, чем значение за тот же период времени в прошлом году. На уровне общин стремительный рост долгов объясняется большими расходами на содержание украинских беженцев, поясняет немецкое издание.

Бюджетные долги в Германии растут взрывными темпами, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства. Первую половину 2023 года федеральное правительство, земли, общины и социальное страхование завершили с дефицитом финансирования в размере €76,1 млрд, что в два раза больше, чем значение за тот же период прошлого года (€32,9 млрд). Доходы, выросшие приблизительно на 6%, не смогли компенсировать 11-процентное увеличение расходов. При этом в зависимости от уровня административно-территориального деления наблюдаются существенные отличия.

Дефициты земельных бюджетов были практически полностью профинансированы, продолжает немецкое издание. Долг составил всего €0,1 млрд. А вот на уровне общин этот показатель достиг отметки €7,3 млрд, что в четыре раза больше, чем в прошлом году. В 2022-м он был равен €1,6 млрд. Причинами такого стремительного роста стали в первую очередь увеличение объёмов материальной помощи для граждан ФРГ, а также включения беженцев с Украины в систему социального обеспечения. Ведь они получают так называемое гражданское пособие и все сопутствующие услуги уже с первого дня прибытия в страну.

Долг же федерального правительства в первой половине 2023 года составил €64,2 млрд, отмечает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Стремительный рост процентных ставок на кредиты и займы сильнее всего ударил как раз по федеральному уровню. Затраты на выплату процентов увеличились на 411,5%, достигнув суммарной отметки, которая более чем в пять раз превышает показатели прошлого года.