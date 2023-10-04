ERR: поддержка приёма украинских беженцев в Эстонии упала до самого низкого уровня
Поддержка приёма украинских беженцев среди жителей Эстонии упала до самого низкого уровня с 24 февраля 2022 года. Как передаёт ERR, если в первом полугодии 2023 года приём украинских беженцев поддерживали от 74% до 82% эстонских респондентов, то в сентябре таковых было лишь 66%.
Среди жителей других национальностей поддержка приёма беженцев колебалась от 48% до 56% в первой половине 2023 года, а в сентябре опустилась до 46%.
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