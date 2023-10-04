ERR: поддержка приёма украинских беженцев в Эстонии упала до самого низкого уровня

Поддержка приёма украинских беженцев среди жителей Эстонии упала до самого низкого уровня с 24 февраля 2022 года. Как передаёт ERR, если в первом полугодии 2023 года приём украинских беженцев поддерживали от 74% до 82% эстонских респондентов, то в сентябре таковых было лишь 66%.

Поддержка приёма украинских беженцев среди жителей Эстонии упала до самого низкого уровня с 24 февраля 2022 года. Как передаёт ERR, если в первом полугодии 2023 года приём украинских беженцев поддерживали от 74% до 82% эстонских респондентов, то в сентябре таковых было лишь 66%.

Среди жителей других национальностей поддержка приёма беженцев колебалась от 48% до 56% в первой половине 2023 года, а в сентябре опустилась до 46%.

Против принятия Эстонией украинских беженцев в сентябре были 33% респондентов, еще 10% не сумели выразить мнение на этот счёт.

Среди граждан Эстонии приём украинских беженцев в сентябре поддерживали 62%, среди граждан России — 51%, среди граждан других государств — 78%, среди лиц без гражданства — 30%.

Среди лиц, испытывающих материальные трудности, приём беженцев поддерживали 42%, а среди тех, кто материальных проблем не испытывает, — 66%.

В мае, когда был проведён предыдущий опрос, 73% жителей страны считали, что государство в случае необходимости должно принимать украинских беженцев.