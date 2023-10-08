Die Zeit: на радость Кремлю — в альянсе союзников Украины появились первые бреши

Поддержка Украины на Западе ослабевает, пишет Die Zeit. Об этом свидетельствуют недавние события в США, Германии, а также Словакии и НАТО. И всё это вселяет в главу Кремля Владимира Путина оптимизм, что его стратегия выжидания сработает. К тому же Россия смогла нарастить темпы производства вооружения до такого уровня, что теперь концентрируется не на количестве, а на качестве производимой продукции — в частности, таких параметрах, как точность и пробивная способность, рассказывает немецкое издание.

В альянсе союзников Украины появляются первые бреши, пишет Die Zeit. Недавний конфликт по поводу финансовой помощи Украине в США, отказ главы ФРГ Олафа Шольца поставлять Киеву ракеты Taurus, победа пророссийского кандидата на выборах в Словакии, жалобы НАТО на нехватку боеприпасов — всё это вселяет в главу Кремля Владимира Путина оптимизм, что его стратегия выжидания сработает.

В то же время российская армия успешнее восполняет свои боевые потери, продолжает немецкое издание. За один только прошедший месяц Москва нанесла по целям на Украине 538 ударов с помощью дронов. Это рекордное значение за весь период СВО. Кремль смог компенсировать отставание и в производстве FVP-дронов, оснащённых камерой для передачи видео в масштабе реального времени. К тому же российские ВВС всё чаще используют управляемые авиационные бомбы с GPS-навигацией.

Чем дольше у Украины будет не получаться добиться прорыва, тем больше будет у российской военной экономики времени на перевооружение и переформатирование. Никаких признаков предстоящего отступления России не наблюдается, констатирует Die Zeit. Напротив, Кремль строит новую автомагистраль и железную дорогу к Крыму. В Европе же и США обратная ситуация. Внутренние проблемы и кризисы, предвыборная борьба и спад интереса в обществе к украинской теме рано или поздно приведут к ослаблению поддержки Киева.

Изначальные задержки в поставках танков, ракет и самолётов уже дали российской армии необходимое время для того, чтобы адаптироваться. Она улучшила тактику, сократила командные цепочки и стала активнее использовать беспилотные средства, а также добилась других стратегических преимуществ. Выросло производство противотанковых управляемых ракет, улучшенных дронов и артиллерийских снарядов с лазерным наведением. Москва больше не делает ставку исключительно на количество вооружения, а выделяет в качестве приоритета точность и пробивную способность. Также Россия разрабатывает новые артиллерийские системы для ликвидация отставания в дальнобойности, в которой российская техника уступает западной, находящейся на вооружении у Украины.

Неизвестно, получится ли у Кремля добиться желаемых результатов, но западные спецслужбы уже сейчас предостерегают от недооценки российских оружейников. Производство боеприпасов достигло отметки 2 млн изделий в год и таким образом превысило не только западные показатели. Объёмы производства современных танков превысили изначальные прогнозы западных экспертов вдвое, достигнув отметки 200 единиц техники в год. Также в России вырастут расходы на сферу защиты национальной безопасности с 3,9% до 6% от ВВП. При этом Украина испытывает острый дефицит снабжения и уже сейчас не знает, как будет в следующем году восполнять потери от нынешней контратаки.