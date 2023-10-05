Der Spiegel: в Германии отказались от поставки Украине крылатых ракет Taurus

В Берлине пока что не рассматривают возможность отправки Киеву немецких крылатых ракет Taurus, сообщает Der Spiegel. Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что бундесвер не готов предоставлять Украине свои геоданные и задействовать своих военнослужащих, как это делают Франция и Великобритания в рамках поставок ракет Storm Shadow. К тому же немцы опасаются, что их вооружение может быть использовано для нанесения ударов по Керченскому мосту.

Немецкое правительство всё-таки решило, что не будут поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, сообщает Der Spiegel. В Берлине заявили, что пока не рассматривают такую возможность, а вместо этого занимаются отправкой Киеву систем противовоздушной обороны.

Ранее канлцер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что поставки немецких «таурусов» нельзя сравнивать с поставками британских и французских крылатых ракет типа Storm Shadow. Лондон и Париж сами предоставляют Киеву геоданные и задействуют своих военнослужащих. Бундесвер же на такой шаг пойти не готов, пояснил глава ФРГ.

К тому же в Берлине опасаются, что ракеты Taurus могут быть использованы для нанесения удара по Керченскому мосту. Депутат бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер раскритиковал позицию Шольца: «Отказываясь поставлять ракеты Taurus, Шольц подтверждает полный провал Германии как самопровозглашённого лидера в обеспечении европейской безопасноти и оскорбляет наших партнёров Великобританию и Францию, которые уже поставляют крылатые ракеты».

По словам Кизвеветтера, ракеты Taurus могут помочь Киеву «отрезать российские линии снабжения с Крымом* и освободить его, чтобы таким образом быстрее закончить боевые действия».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

