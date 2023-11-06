NIUS: Шольц уже даже не спорит с тем, что возглавляет «самое глупое правительство в мире»

Олаф Шольц снова столкнулся с недовольством немецких бюргеров. На этот раз «выговор» главе немецкого правительства сделал пенсионер, пришедший на 11-й по счёту «Разговор с канцлером». Пожилой немец выразил неудовольствие забывчивостью Шольца и спросил, собирается ли он что-то сделать с некомпетентными министрами – Бербок и Хабеком, которые свои действиями только ухудшают жизнь в Германии. Портал NIUS отмечает, что Шольц почти не нашёл слов для ответа пенсионеру и даже не стал активно отрицать, что возглавляет «самое глупое правительство в мире».

Олаф Шольц в 11-й раз встретился с простыми гражданами Германии в рамках так называемого «Диалога с канцлером». Информационный портал NIUS отмечает, что в этот раз самым напряжённым моментом встречи стал вопрос от пенсионера, который сделал «Шольцу и федеральному правительству самый жёсткий выговор за долгое время». Издание отмечает, что Шольц не ответил пенсионеру по-настоящему, ограничившись «натяжной улыбкой и поучениями».

Получив микрофон, пенсионер спросил канцлера, сделает ли Шольц какие-нибудь выводы после этой встречи, ведь он очень забывчивый.

«Меня беспокоит, что вы очень забывчивый. За границей уже пишут: у вас канцлер забывчивости. Меня беспокоит то, что же вы вынесете из сегодняшней встречи? Можем ли мы положиться на вас, на то, что вы всё же не такой уж забывчивый?» — спрашивает канцлера пенсионер.

В этом был намёк на коррупционный скандал с Шольцем, который на судебных разбирательствах настаивает, что не помнит, встречался ли он с банкирами, уклонявшимися от уплаты налогов, настаивая на провалах в памяти. Шольца подозревают в помощи в уклонении от уплаты налогов. «Смех в зале, но пенсионер в красном свитере ещё далёк от завершения», — отмечает NIUS.

Тема, которая по-настоящему волнует пожилого немца, — компетентность «зелёных» министров кабинета Шольца. «Уже не только комики говорят, что в Германии самое глупое правительство в мире, и это ужасное выражение», — начинает свой вопрос пенсионер. В правительстве «много членов, которые ничего не могут сделать», например, «Хабек, который даже не знает, что такое банкротство», или «Бербок, которую называют Наполеоном с танками» и которая размышляет о «далёких странах, находящихся на расстоянии ста тысяч километров», и предлагает Путину «развернуться на 360 градусов».

«И я хотел вас спросить, вы не имеете на это никакого влияния? Вам нужно или выбросить их (из правительства. — ИноТВ), или дать им репетитора», — требует пенсионер. Гость в открытую обвиняет министров в отсутствии реального жизненного опыта и в том, что их законы и действия только усложняют жизнь немцев.

«Они не имеют никакого понятия о реальном труде. Вы можете видеть это снова и снова в том, как они формулируют свои законы, что на практике только создаёт трудности. Я хотел бы услышать от вас пару слов о том, что будет сделано по этому поводу: отставка или изгнание. В любом случае вам придётся что-то делать, если вы не хотите прослыть за границей глупым немцем».

«Шольц явно уходит в оборону», — комментирует реакцию канцлера NIUS. Шольц начинает свой ответ с того, что пенсионеру самому, «вероятно, нужно было бы получить дополнительные уроки по некоторым темам». Что касается обвинений в адрес его вице-канцлера Хабека и главы МИД Бербок, то Шольц контраргументировал «не особенно убедительно».

«Я думаю, что упомянутые вами министры делают хорошую работу и прилагают много усилий, чтобы помочь сохранить мир единым», — цитирует Шольца немецкий информационный портал.

«Энтузиазм по поводу собственных министров звучал бы иначе», — отмечает NIUS. Дальше Шольц переходит к своей забывчивости. Шольц утверждает, что в суде он давал присягу говорить только правду, и, поэтому, вспоминая свои действия, он мог подтвердить только те факты, которые точно помнит.

«Классический «неответ» от Шольца, который вряд ли кто-то запомнит надолго», — иронизирует издание. Но вот вопрос пенсионера немецкое общество запомнит, ведь «канцлер уже даже не отрицает обвинения в том, что он возглавляет самое глупое правительство в мире», — заканчивает NIUS.